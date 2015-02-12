独家：本田社长伊东孝绅力排众议 将续任推动供应链改革

路透2月12日 - 根据四位直接熟悉情况的消息人士，本田汽车(7267.T)社长伊东孝绅力排下台压力，将在未来两年的新任期内坚持执行变革计划。伊东孝绅因改变日本汽车业传统的部件采购与技术供应方式而备受抨击。

伊东孝绅在2009年接过社长一职。过去三年里，他对本田数十年来紧密交织的供应链进行了整改，希望能够在削减成本的同时，还可发掘更多的尖端技术。一些同本田保持长期合作关系的国内供货商及前任本田高管对此感到不满。此外，质量问题导致的召回更是让伊东孝绅的压力倍增。一些退休高管先前曾想办法让伊东孝绅离任。

一位本田汽车前高层表示，“伊东孝绅的改革搅乱了本田的集团供应商，渐渐地，这些供应商很快将成为分包商，自身不掌握技术。”

但两位熟悉情况的消息人士表示，伊东孝绅决意贯彻自己的改革想法。部分本田前高管参加的一次会议上，他对持反对意见的人也表达了这个立场。由于事情的敏感性，消息人士不希望具名。

本田一部门主管表示，“自从今年初以来，我们一直在伊东孝绅续任社长的假设下运营。”他并称伊东孝绅留任的可能性为“70%”。

“伊东孝绅决心以社长身分继续努力，”另一位消息人士表示，他曾在1980年代担任本田高层。“整体上我们对此表示认可。”

本田发言人Kaoru Tanaka拒绝就伊东孝绅的情况置评，但表示公司“尽量以最适当的方式采购部件，同时考虑到成本、质量和交付的因素。这一政策依然不可动摇，且不会改变。”

**重新设定研发优先顺序**

伊东孝绅调整研发优先顺序的行动之一，就是把重点放在汽车电器设备上，做法是与德国博世公司(Robert Bosch)、德国大陆集团(Continental)(CONG.DE)和美国天合汽车 TRW.N等全球供应商交好，甚至与竞争对手丰田汽车(7203.T)持股的零件供应商电装(6902.T)签订合约，冷落Keihin Corp (7251.T)及Showa Corp (7274.T)等本田日本供应商。

Keihin的发言人Hidekazu Nagasawa避谈危机，而是表示，本田的采购改革是“一个契机...将为汽车制造和销售开发出更先进的技术、更具创新意识和成本效益的方法...不只是对本田而言，对其它汽车制造商都是如此。”

虽然伊东孝绅的批评者承认，有必要改革本田等全球汽车制造商的技术开发方式，但他们认为伊东孝绅的行动太过草率，并很快指出，具有破坏性影响的产品召回就是伊东孝绅急于改革而引发的症状。

除了因高田(7312.T)生产的气囊起爆器可能存在致命隐患，而不得不召回逾1,300万辆汽车外，本田还一直受到其它困扰。自2013年推出以来，飞度(Fit)超小型汽车和Vezel多功能汽车被召回了五次。伊东孝绅的批评者指出，这些故障主要与德国供应商Schaeffler IPO-SHF.F的混合传动技术、以及本田工程师如何让此技术与其他技术进行整合有关。

知情人士向路透称， 前任社长川本信彦忧心忡忡，促使他在10月拜访伊东孝绅时提出警告，称质量和可靠度下滑可能会损害本田品牌。

**旧势力影响**

在日本的企业文化中，前任主管掌握的影响力高于西方企业。

本田这些被称为“校友(old boys)”的大老，在东京保有一个办公室，该办公室非正式名称为“八重洲俱乐部(Yaesu Club)”。两名熟知事况的人士表示，根据不成文规定，他们不会干涉日常管理，但一些人透过内部管道表达不满，加强对伊东孝绅施压。

“对于伊东大胆且考虑欠周详的改革举措，我们都感到担心与恼怒，”这名本田前高管表示。

一名亲近社长的公司内部人士表示，伊东了解这些批评的来源，可能会放缓改革的步伐。就功劳层面来看，伊东就任社长以来，本田股价已上涨37%；从伊东开始推动改革后，营业利润已成长逾两倍。

为了给予现有的供应商些许协助，伊东可能追随丰田的脚步，寻求整合部分供应链，可能将武藏精密工业(Musashi Seimitsu)(7220.T)、Yutaka Giken(7229.T)与Atsumitec的传动装置部门，合并为单一实体。这些公司发言人皆拒绝对此发表评论。

尽管部分供应商能够赶上产业变迁的步伐，其他则是举步维艰。“在下一个阶段中，本田集团传动装置制造商绝对有整合的可能性，而且势将发生，”某家供应商一位匿名的代表表示。

与此同时，伊东仍坚持对本田的研发与技术取得进行长期改革。

“他认为本田需要来自外部的新血，才能在技术领域有新的突破...然后有新的开始，”另一名本田内部人士表示。(完)

(编译 洪曦/许娜/陈宗琦；审校 张明钧)

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