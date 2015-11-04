本田放弃使用高田安全气囊气体发生器

路透华盛顿/底特律11月4日 - 本田汽车(7267.T)表示，将放弃使用高田(7312.T)生产的安全气囊气体发生器。此前美国最高汽车安全监管机构对高田处以7,000万美元罚款，并命该公司停止使用硝酸铵生产安全气囊的气体发生器。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)称，这种化学成分是导致气囊爆裂事故的一个因素。气囊爆裂事故已在美国导致七人死亡，近100人受伤。

本田在一份措辞严厉的声明中表示，不会再用高田产品作为前排座位的安全气囊气体发生器，并称有证据表明高田“不实陈述和操纵了某些气囊气体发生器的测试数据”，这使本田“深陷麻烦”。