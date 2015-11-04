本田放弃使用高田安全气囊气体发生器

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透华盛顿/底特律11月4日 - 本田汽车(7267.T)表示，将放弃使用高田(7312.T)生产的安全气囊气体发生器。此前美国最高汽车安全监管机构对高田处以7,000万美元罚款，并命该公司停止使用硝酸铵生产安全气囊的气体发生器。
美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)称，这种化学成分是导致气囊爆裂事故的一个因素。气囊爆裂事故已在美国导致七人死亡，近100人受伤。
本田在一份措辞严厉的声明中表示，不会再用高田产品作为前排座位的安全气囊气体发生器，并称有证据表明高田“不实陈述和操纵了某些气囊气体发生器的测试数据”，这使本田“深陷麻烦”。
高田股价周三在东京市场一度下挫11%。本田汽车股价则走高，早盘收涨2.99%。(完)
(编译 许娜；审校 高琦)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。