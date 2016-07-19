本田汽车的审计发现高田操纵安全气囊的测试结果--彭博

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透7月18日 - 彭博周一援引日本高田(7312.T)和本田汽车(7267.T)委托进行的审计称，高田经常操纵向本田汽车报告的安全气囊气体发生器的测试结果。
彭博称，高田的工程师删除了部分测试结果，从而人为减少了气囊气体发生器性能表现的不稳定性。
未能立即联系到两家公司就此置评。
可能发生致命伤害的高田气囊在炎热潮湿环境下遇到过大压力会发生爆炸，与超过100起受伤和13起死亡事故有关联，这些事故主要发生在美国。(完)
(编译 汪红英；审校 王颖)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。