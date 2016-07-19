本田汽车的审计发现高田操纵安全气囊的测试结果--彭博

路透7月18日 - 彭博周一援引日本高田(7312.T)和本田汽车(7267.T)委托进行的审计称，高田经常操纵向本田汽车报告的安全气囊气体发生器的测试结果。

彭博称，高田的工程师删除了部分测试结果，从而人为减少了气囊气体发生器性能表现的不稳定性。

未能立即联系到两家公司就此置评。

可能发生致命伤害的高田气囊在炎热潮湿环境下遇到过大压力会发生爆炸，与超过100起受伤和13起死亡事故有关联，这些事故主要发生在美国。(完)