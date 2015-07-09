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国际财经 | 2015年 7月 9日 星期四 14:44 BJT

本田因高田气囊问题 扩大国内和全球汽车召回数量

路透东京7月9日 - 本田汽车(7267.T)周四提交给日本国土交通省的文件显示，该公司在日本召回汽车的数量将扩大163万辆，以更换高田公司(7312.T)生产的气囊发生器。

本田发言人称，在全球再扩大召回450万辆配有高田气囊发生器的汽车，不过北美地区不在这次召回范围之内。(完)

(编译 李春喜 审校 戴素萍)

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