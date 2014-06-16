（重发）独家：本田将因Takata安全气囊瑕疵召回逾100万辆汽车--消息

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路透东京6月14日 - 据知情消息人士透露，本田汽车(7267.T)预计将召回安全气囊可能存在瑕疵的汽车，这使得波及数家公司的安全气囊问题召回数量将再增加逾100万辆。

这次召回涉及的是Takata(7312.T)供应的、存在瑕疵的安全气囊气体发生器，本周早前丰田也进行了类似的召回。据这位要求匿名的消息人士称，本田应该会在6月底宣布召回行动。

消息人士称，本田等待Takata提供更多有关气体发生器的信息的同时，也在调查自己需要召回多少辆汽车，以及这些汽车的所在地区。这次召回的规模可能超过本田去年的全球召回规模113.5万辆。

本田发言人Akemi Ando在被问及本田是否会扩大去年与安全气囊有关的召回时称：“我们在尽快进行调查，如果决定有必要召回汽车，将会很快提出召回报备。”

全球最大的汽车商丰田周三在日本境外召回了162万辆以前曾被召回过的汽车，在日本还召回了之前没被召回过的65万辆汽车。加上后来的召回数量，过去五年间全球召回的配备有Takata安全气囊的汽车数量超过700万辆。

除了丰田2013年的召回，本田、日产(7201.T)、宝马(BMWG.DE)也进行了召回。他们因为安全气囊气体发生器总共召回了约360万辆汽车，存在瑕疵的气体发生器有遇事故爆炸成碎片的隐患。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)称，在收到六起声称安全气囊在佛罗里达和波多黎各这样气候潮湿的环境下无法恰当启用的投诉后，本周已开始调查规模估计为109.2万辆的汽车召回，这些车的制造商不仅只有丰田，还有本田、日产、马自达(7261.T)和菲亚特-克莱斯勒集团。(完)

(编译 白云; 审校 王冠中)

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