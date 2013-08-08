本田汽车将在巴西建新厂 年产能倍增至24万辆

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透东京8月8日 - 日本本田汽车(7267.T)周四表示，该公司将斥资4.4055亿美元，在巴西建新车厂，2015年投产，年产能将为12万辆车。
新厂位于圣保罗西北方200公里的城市Itirapina，将让本田在巴西的年产能倍增至24万辆。本田和其他汽车制造商一样，希望透过在当地生产车辆，以受惠于巴西等新兴市场日渐升温的经济成长。
新厂将雇用2,000名员工，并生产本田的Fit小型车。(完)
(编译 王冠中; 审校 石冠兰)
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