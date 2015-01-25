独家：本田北美版雅阁汽车安全气囊将由高田对手供应--消息

欧央行副总裁警告称银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
路透北京/东京1月24日 - 两位知悉公司决策的消息人士表示，日本本田汽车(7267.T)已经选定高田公司(7312.T)的竞争对手，为其北美版雅阁(Accord)轿车供应安全气囊。雅阁是本田最畅销的车型。
消息人士告诉路透，本田全新的雅阁轿车将使用Toyoda Gosei(7282.T)生产的气囊，这款车定于2017年8月上市。这是高田安全危机开始以来，第一次面临被车企客户撤换的重要问题。
本田发言人Akemi Ando表示，公司不立刻发表评论。高田也没有立即作出评论。Toyoda Gosei发言人Shingo Handa称，按惯例公司不会就客户置评。
消息人士告诉路透，Toyoda Gosei将为北美版雅阁供应司机一侧的气囊，以及膝盖和帘式安全气囊。(完)
(编译 王兴亚；审校 王丽鑫)
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