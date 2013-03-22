本田汽车将在美召回TSX轿车

印度恢复征收10%的小麦进口税--报导
路透新德里3月28日 - CNBC-TV18新闻频道周二未引述消息来源报导称，印度已经在时隔近四个月后恢复对小麦征收10%的进口税。最近数月印度从海外大规模购买小麦。
路透底特律3月21日 - 日本本田汽车(7267.T)将在美国召回7.6万辆Acura TSX轿车，计划在汽车的电子控制单元上面安装防水罩以阻止锈蚀。因为电子控制单元生锈可能最终导致汽车熄火。
本田汽车周四召开新闻发布会表示，此次召回为2004-2008年款车型，涉及美国22个州和华盛顿特区。
本田称，美国气候寒冷的州所使用的道路用盐，以及驾驶员鞋子上的水，都可能浸透汽车仪表盘下面覆盖电子控制单元金属外壳的毯子。
道路用盐和水能破坏金属外壳，从而可能让电子控制单元受损。本田表示，至今尚未收到与此问题有关的汽车事故或人员伤亡报告。(完)
(编译 王兴亚; 审校 隋芬)
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