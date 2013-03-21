本田佛山变速箱工厂工人短暂罢工--日经

路透3月21日 - 日经新闻报导，本田汽车(7267.T)中国南部一个零部件工厂的工人本周稍早罢工，因对加薪幅度较低感到不满。

日经新闻称，本田汽车位于广东佛山的一家变速箱工厂的部分工人，周一夜间停止工作，但本田同意提高加薪幅度后，这些工人周二复工。