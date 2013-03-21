本田佛山变速箱工厂工人短暂罢工--日经

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透3月21日 - 日经新闻报导，本田汽车(7267.T)中国南部一个零部件工厂的工人本周稍早罢工，因对加薪幅度较低感到不满。
日经新闻称，本田汽车位于广东佛山的一家变速箱工厂的部分工人，周一夜间停止工作，但本田同意提高加薪幅度后，这些工人周二复工。
报导指出，这家工厂的生产未受到严重影响。该工厂员工超过2,000人。
该零部件工厂工人2010年曾罢工，要求提高薪资，凸显出该地区劳动力市场更加不稳定。(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
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