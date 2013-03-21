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中国财经 | 2013年 3月 21日 星期四 10:24 BJT

本田佛山变速箱工厂工人短暂罢工--日经

路透3月21日 - 日经新闻报导，本田汽车(7267.T)中国南部一个零部件工厂的工人本周稍早罢工，因对加薪幅度较低感到不满。

日经新闻称，本田汽车位于广东佛山的一家变速箱工厂的部分工人，周一夜间停止工作，但本田同意提高加薪幅度后，这些工人周二复工。

报导指出，这家工厂的生产未受到严重影响。该工厂员工超过2,000人。

该零部件工厂工人2010年曾罢工，要求提高薪资，凸显出该地区劳动力市场更加不稳定。(完)

(编译 杜明霞；审校 徐文焰)

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