洪都拉斯监狱发生火灾 逾350人丧生

位於洪都拉斯首都特古西加尔巴以北75公里左右的科马亚瓜的监狱周二夜间发生大火，导致逾350余人丧生，很多人被困火中，在牢房中绝望地呼叫。“现场太可怕了......我们的工作人员进入囚室看到尸体都已经烧焦了，多数都无法辨认，”洪都拉斯总检察长办公室高官费雷拉告诉路透。路透