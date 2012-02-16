洪都拉斯监狱发生火灾 逾350人丧生

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透洪都拉斯科马亚瓜2月15日电---洪都拉斯一处监狱周二夜间发生大火，导致逾350人丧生，很多人被困火中，在牢房中绝望地呼叫。
洪都拉斯总检察长办公室高官费雷拉（Danelia Ferrera）称，发生火灾的监狱位於首都特古西加尔巴以北75公里左右的科马亚瓜（Comayagua），导致359人死亡。
“现场太可怕了......我们的工作人员进入囚室看到尸体都已经烧焦了，多数都无法辨认，”费雷拉告诉路透，并表示官方将不得不用牙齿记录和DNA手段来确定很多死者的身份。
根据联合国数据，街头暴力、贩毒猖獗和贫困蔓延导致洪都拉斯民不聊生，谋杀率居於全球之首。
监狱里人满为患，帮派之间经常爆发暴力冲突，不过尚不清楚科马亚瓜发生的监狱大火是人为制造还是意外事件。
一名要求匿名的政府官员称，根据至少八名幸存囚犯所述，一名囚犯点燃了床垫。
当大火蔓延开来之时，整个监狱开始极度混乱。
当红十字志愿者戈麦斯（Jose Manuel Gomez）到达现场时，他所能做的只有收拾遗体了。
这是洪都拉斯2003年以来发生的第三起重大监狱火灾。
洪都拉斯总统波尔菲里奥·洛博(Porfirio Lobo)称，为保证调查能够彻底进行，他已将国家监狱系统负责人和科马亚瓜监狱长停职。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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