版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 08:06 BJT

美国个股：霍尼韦尔决定剥离13亿美元的树脂和化学业务

路透5月12日 - 霍尼韦尔(Honeywell) 称其将剥离13亿美元树脂及化学业务，成立一家独立公司。此举是为了专注于成长性高更的业务。

霍尼韦尔周四称，新公司名为AdvanSix，将在2017年初前剥离。

树脂和化学业务隶属霍尼韦尔高级材料部门，该部门2015年营收下滑10%至35.1亿美元。

树脂和化学部门营收，跟随某些受油价涨跌影响的原料市价波动。

做出这个决定两个月前，霍尼韦尔放弃以907亿美元收购联合技术(United Technologies) ，称因后者无意进行商讨。(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐