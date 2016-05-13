美国个股：霍尼韦尔决定剥离13亿美元的树脂和化学业务

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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路透5月12日 - 霍尼韦尔(Honeywell) 称其将剥离13亿美元树脂及化学业务，成立一家独立公司。此举是为了专注于成长性高更的业务。
霍尼韦尔周四称，新公司名为AdvanSix，将在2017年初前剥离。
树脂和化学业务隶属霍尼韦尔高级材料部门，该部门2015年营收下滑10%至35.1亿美元。
树脂和化学部门营收，跟随某些受油价涨跌影响的原料市价波动。
做出这个决定两个月前，霍尼韦尔放弃以907亿美元收购联合技术(United Technologies) ，称因后者无意进行商讨。(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。