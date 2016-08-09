独家：霍尼韦尔正洽谈收购供应链软件公司JDA Software--消息

三星电子调查发现电池是Note7手机起火的主要原因--消息
路透首尔1月16日 - 知情消息人士周一对路透表示，三星电子对盖乐世Note7手机起火事故的调查结果表明，电池是主要原因。
路透8月8日 - 知情人士称，多元化工业企业集团霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)正在洽谈收购美国供应链管理软件公司JDA Software Group Inc，交易对JDA Software的估值可能约在30亿美元。
收购将表明霍尼韦尔迫切想提振其自动化业务。该公司上个月才同意以15亿美元收购美国配销系统及物流公司Intelligrated Inc。
知情人士周一称，持有JDA Software多数股权的New Mountain Capital LL曾研究将JDA Software售予私募股权公司，和霍尼韦尔的最新谈判能否达成交易还不一定。
由于谈判事属机密，消息人士要求匿名。霍尼韦尔、New Mountain Capital和JDA Software均拒绝置评。
JDA Software总部在美国亚利桑那州斯科茨代尔，为全球逾4,000家企业客户提供零售和供应链规划及执行解决方案。
该公司在超过20亿美元的负债重担下一直苦苦挣扎。今年稍早评级机构穆迪警告称，JDA Software的负债水平可能无法再撑下去，若无相当大的股本挹注或减债，则资本结构减损的风险很高。(完)
(编译 张若琪 审校 白云)
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