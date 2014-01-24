美股业绩：霍尼韦尔第四季盈利胜预期，但首季盈利预估不及市场预期

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透1月24日 - 霍尼韦尔(Honeywell) 公布第四季盈利和营收高于预期，因主要业务营收全面增长。
该公司重申上月设定的2014年财测，但对首季盈利的预估低于市场预期。
公布业绩和财测后，霍尼韦尔周五盘初跌1.18%，报88.79美元。
Edward Jones分析师Christian Mayes认为业绩表现颇佳，并称投资人将可能聚焦该公司3月的投资人日，届时霍尼韦尔预计将发布五年财务目标。
霍尼韦尔第四季净利增至9.47亿美元，或每股盈利1.19美元，这较上年同期的2.51亿美元和0.32美元大幅增长，因当时该公司计入大规模的退休金支出。
不计入一次性项目，霍尼韦尔每股盈利为1.24美元，超过汤森路透I/B/E/S访查的分析师平均预估值0.03美元。
期内营收增长8%，至103.9亿美元，较预估高出近2亿美元。
霍尼韦尔确认2014会计年度财务目标，包括每股盈利增长8-10%，营收增长3-4%。
不过该公司预计首季净利1.23-1.27美元，低于分析师预估的1.29美元。
去年霍尼韦尔股价大涨42%，超过整体市场表现。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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