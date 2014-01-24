美股业绩：霍尼韦尔第四季盈利胜预期，但首季盈利预估不及市场预期

该公司重申上月设定的2014年财测，但对首季盈利的预估低于市场预期。

Edward Jones分析师Christian Mayes认为业绩表现颇佳，并称投资人将可能聚焦该公司3月的投资人日，届时霍尼韦尔预计将发布五年财务目标。

霍尼韦尔第四季净利增至9.47亿美元，或每股盈利1.19美元，这较上年同期的2.51亿美元和0.32美元大幅增长，因当时该公司计入大规模的退休金支出。