焦点：霍尼韦尔和联合技术就合并进行磋商--消息

2010年在明尼苏达州Golden Valley拍摄的霍尼韦尔旗下自动化控制系统集团的企业标识。 REUTERS/ Eric Miller

路透2月22日 - 了解情况的消息人士周一表示，两家航空部件供应商--霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)与联合技术(UTX.N)就合并展开协商，但联合技术认为美国反垄断机构将否决该交易。

其中一位消息人士表示，这两家美国跨国企业的合并讨论目前并不积极。

稍早美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报道，若达成协议，两家公司合并后的营收将超过900亿美元。CNBC报导也指出，空客(AIR.PA)和波音(BA.N)等飞机制造商可能反对该交易。

CNBC援引知情消息人士的话报道，过去两周双方就并购交易进行了讨论，霍尼韦尔向联合技术提供溢价，交易以股票为主，外加一些现金。

道琼工业指数成分股--联合技术股价跳涨6%至93.59美元。霍尼韦尔股价下跌1.9%，稍早一度升至纪录高位。道琼工业指数上升1.4%。

联合技术和很多跨国公司一样受到强势美元的伤害，该公司12月公布了价值15亿美元的重组计划，称因中国经济增长放缓以及拉美和欧洲经济疲软。

霍尼韦尔已经采取裁员、出售或合并业务等举措来削减成本。

以上周五收盘价计算，联合技术市值为738亿美元。霍尼韦尔市值为825.5亿美元。

律所Sutherland Asbill & Brennan合伙人Jeff Bialos称，鉴于两家公司在从引擎到航空电子设备的诸多领域存在业务重叠，合并将引发深入的反垄断审查。

他并称，交易还会引发零部件捆绑销售的疑虑。

“交易要得到批准，将要受到美国政府的严格审查，”Bialos表示。“此类交易很可能导致某种重大的资产剥离。”他称美国政府可能将展开非常漫长的审查。

CNBC称，并不确定谈判能产生结果，并称联合技术十分担心合并交易能否通过反垄断审查。

报道称，最新一轮谈判是由霍尼韦尔发起的。

联合技术与霍尼韦尔均未对该报道置评。(完)