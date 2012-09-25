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时事要闻 | 2012年 9月 25日 星期二 09:23 BJT

鸿海称山西太原工厂已复工 且生产进度未受影响

路透台北9月25日电---台湾鸿海(2317.TW)周二表示,旗下富士康山西太原厂的员工群殴事件已经落幕,工厂於周二上午复工,且工厂的生产进度并未受到影响.

鸿海并强调此次的事件与工作内容无关.

鸿海上日稍晚的新闻稿中表示,山西太原厂目前有79,000名员工,主要生产车辆零组件、电子零组件及精密模组.

周二盘初9:02,鸿海股价下跌0.31%报95.5台币;台股加权指数.TWII则小升0.18%.(完)

--记者 詹颖颐; 撰写 高洁如; 审校 张喜良

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