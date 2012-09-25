鸿海称山西太原工厂已复工 且生产进度未受影响

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透台北9月25日电---台湾鸿海(2317.TW)周二表示,旗下富士康山西太原厂的员工群殴事件已经落幕,工厂於周二上午复工,且工厂的生产进度并未受到影响.
鸿海并强调此次的事件与工作内容无关.
鸿海上日稍晚的新闻稿中表示,山西太原厂目前有79,000名员工,主要生产车辆零组件、电子零组件及精密模组.
周二盘初9:02,鸿海股价下跌0.31%报95.5台币;台股加权指数.TWII则小升0.18%.(完)
--记者 詹颖颐; 撰写 高洁如; 审校 张喜良
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路透柏林2月21日 - 美国副总统彭斯访问布鲁塞尔时，强调美国对欧盟“坚定不移的”承诺。但据消息人士透露，在他出访的一周之前，白宫首席战略专家Steve Bannon会见德国外交官时透露出全然不同的讯息。
路透华盛顿2月21日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森周二同中国国务委员杨洁篪通电话，肯定了中美建设性关系的重要性，而且两人一致认为有必要解决朝鲜构成的威胁。