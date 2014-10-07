香港《经济日报》：占中冲击经济 长期乌云难消

10月7日

占中事件暂降温，港股连续两个交易日反弹。占中对香港经济即时冲击较预期小，更大挑战是会否挫伤中港互信，窒碍两地经济金融合作，并徒添外资对香港担忧，损来港投资信心。

惟占中已＂事先张扬＂，不少机构早有准备，此如香港股市虽曾因占中受压，惟市场交投仍畅顺，过去两个交易日更止跌反弹；十一期间访港内地客人数则仍有轻微增长，并分流至其他地区消费，纾零售旅业阵痛。只要港府与示威者保持对话，避免武力清场，相信占中对香港经济金融的短期影响，可望逐步消减。

惟占中对本港的中长期冲击仍如乌云压顶，包括世界银行、评级机构惠誉与穆迪等，不约而同表达类似忧虑，担心占中在中长期打击投资者对香港的信心。若中央因而更感港人不谅解其对国家安全的顾虑、不能保障中央在香港的利益，那不但中港政治互动将受连累，甚至恐窒碍中港未来的经济金融合作，或减少以香港作为内地资本市场开放、人民币国际化等试点，将更多鸡蛋改放新加坡、伦敦等地。

此除削弱香港经济动能，更关键是香港得以成为国际金融中心、商业大都会，因不少外资视香港作为打入中国市场的跳板，若中港关系因占中进一步闹僵，中央对港政策支持减少、香港的桥头堡角色减弱，那外资很可能会重新评估来港投资的决定。

此外，不少外资亦视香港作为亚洲业务的地区总部，主因是香港社会稳定、政治风险低，若占中旷日持久，对香港社会以至政治稳定造成持续冲击，外资或因此调整策略，将亚太总部迁往相对稳定的新加坡、上海等，对香港金融、商贸、展览等业务长远发展带来负面影响。

年轻学子力争民主，其志可嘉，关键是争取的同时，学生、港府、中央必须心平气和，谋求互谅互让，既纾减中央对香港的忧心，并向国际社会彰示中港皆有能力以理性对话化解政治分歧，让外资继续安心在香港投资，为下一代开创政制民主、商机蓬勃、社会稳定的香港。(A14)

注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场.

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