香港《经济日报》：占中冲击经济 长期乌云难消

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
10月7日
占中事件暂降温，港股连续两个交易日反弹。占中对香港经济即时冲击较预期小，更大挑战是会否挫伤中港互信，窒碍两地经济金融合作，并徒添外资对香港担忧，损来港投资信心。
惟占中已＂事先张扬＂，不少机构早有准备，此如香港股市虽曾因占中受压，惟市场交投仍畅顺，过去两个交易日更止跌反弹；十一期间访港内地客人数则仍有轻微增长，并分流至其他地区消费，纾零售旅业阵痛。只要港府与示威者保持对话，避免武力清场，相信占中对香港经济金融的短期影响，可望逐步消减。
惟占中对本港的中长期冲击仍如乌云压顶，包括世界银行、评级机构惠誉与穆迪等，不约而同表达类似忧虑，担心占中在中长期打击投资者对香港的信心。若中央因而更感港人不谅解其对国家安全的顾虑、不能保障中央在香港的利益，那不但中港政治互动将受连累，甚至恐窒碍中港未来的经济金融合作，或减少以香港作为内地资本市场开放、人民币国际化等试点，将更多鸡蛋改放新加坡、伦敦等地。
此除削弱香港经济动能，更关键是香港得以成为国际金融中心、商业大都会，因不少外资视香港作为打入中国市场的跳板，若中港关系因占中进一步闹僵，中央对港政策支持减少、香港的桥头堡角色减弱，那外资很可能会重新评估来港投资的决定。
此外，不少外资亦视香港作为亚洲业务的地区总部，主因是香港社会稳定、政治风险低，若占中旷日持久，对香港社会以至政治稳定造成持续冲击，外资或因此调整策略，将亚太总部迁往相对稳定的新加坡、上海等，对香港金融、商贸、展览等业务长远发展带来负面影响。
年轻学子力争民主，其志可嘉，关键是争取的同时，学生、港府、中央必须心平气和，谋求互谅互让，既纾减中央对香港的忧心，并向国际社会彰示中港皆有能力以理性对话化解政治分歧，让外资继续安心在香港投资，为下一代开创政制民主、商机蓬勃、社会稳定的香港。(A14)
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
内地银行首季结售汇逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外汇规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。