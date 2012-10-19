香港《文汇报》：“破八”并非坏事 发展更重质

（10月19日社评）

中国国家统计局昨日公布数据显示,2012年三季度,中国GDP同比增7.4%,创3年半新低,较“7.5%”的年度调控目标亦有一定差距.“保八”一向被认为是中国经济发展的底线,担心“破八”增加失业率,严重冲突社会稳定.不过,有质量的“破八”远胜於粗放式的“保八”.中国经济在连续高速增长多年後,更需注重增长的质量,而非一味追求粗放式的速度.

其实,GDP放缓但更有质量并非坏事,从内地前三季度的情况来看,证实了这一点.今年前三季,中国新增就业1,024万人,提前完成新增1,000万就业人数的全年目标;前三季中国居民人均可支配收入实际增长9.8%,农村居民人均现金收入实际增长12.3%,都明显高於GDP增速.说明即使经济增速低於8%,但只要调控得宜,为经济企稳回升建立良好基础,中国经济仍可持续运行平稳,不会引发灾难性局面.

中国作为全球最大的发展中国家经济体,中国仍处在工业化、城市化、国际化和市场化的进程中,这将释放出巨大的投资和消费能量,足以支撑经济增长.经济低迷时期往往正是调结构的最佳时刻,中国应透过扩大民间投资,健全社会保障网促进消费,引导资金流向实体经济和中小企业等途径,把经济下行的压力变为转型的动力.

从经济运行一般规律来看,经济增长到一定程度,速度放缓一些实属正常现象.今後不应过分强调增速,反而需要更注重环境保护、民生改善,促进社会和谐发展.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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