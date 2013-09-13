路透基点：香港地产巨头利用定价下行之机涌入信贷市场融资

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
路透9月13日 -
银行人士称，恒基提出的低价可能让一些关系银行望而却步。
一位人士称，“一些银行可能无法参与，因融资成本和定价不能满足他们的收益要求。”
但恒基仍料能从关系银行获得足够的支持。
置富产业信托报价略高，提供混合综合收益170个基点，混合贷款平均年限为3.85年。银行人士称，置富产业信托在一般银团阶段料能吸引更多银行。
**房地产荣景**
香港地产业今年迄今已透过银团贷款融资117亿美元融资，已经超过2012年全年的约97亿美元。市场现还有约50亿美元贷款正在磋商中，预计今年融资规模将较去年增长一倍。
其中大部分来自香港地产巨头的大额融资。
会德丰地产正通过两笔贷款案筹资12亿美元，作为在何文田和将军澳新地块开发资金。其中四年期贷款综合收益为低于150基点，五年期贷款综合收益为低于160基点。
除去再融资目的，地产企业还寻求新的融资需求，这将进一步提高融资规模。
一地产企业称，“我们今年买了一些地，这些都是新的融资需求。可能的话，我们现在就想敲定贷款资金。”(完)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。