路透基点：香港地产巨头利用定价下行之机涌入信贷市场融资

路透9月13日 -

银行人士称，恒基提出的低价可能让一些关系银行望而却步。

一位人士称，“一些银行可能无法参与，因融资成本和定价不能满足他们的收益要求。”

但恒基仍料能从关系银行获得足够的支持。

置富产业信托报价略高，提供混合综合收益170个基点，混合贷款平均年限为3.85年。银行人士称，置富产业信托在一般银团阶段料能吸引更多银行。

**房地产荣景**

香港地产业今年迄今已透过银团贷款融资117亿美元融资，已经超过2012年全年的约97亿美元。市场现还有约50亿美元贷款正在磋商中，预计今年融资规模将较去年增长一倍。

其中大部分来自香港地产巨头的大额融资。

会德丰地产正通过两笔贷款案筹资12亿美元，作为在何文田和将军澳新地块开发资金。其中四年期贷款综合收益为低于150基点，五年期贷款综合收益为低于160基点。

除去再融资目的，地产企业还寻求新的融资需求，这将进一步提高融资规模。