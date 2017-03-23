香港获准加入亚投行 将进一步巩固国际金融中心地位

路透香港3月23日 - 香港政府周四表示，欢迎亚洲基础设施投资银行（亚投行）批准香港加入亚投行的决定，并指香港参与亚投行的运作可为业界带来新机遇，进一步巩固香港的国际金融中心地位。

亚投行今天公布，在缴付第一期实缴股本后，香港将会成为亚投行的新成员。

亚投行董事会去年底表示，香港可申请加入亚投行，并认缴7,651股股本，其中1,530股为实缴股本（约12亿港元，分五年缴付），6,121股为待缴股本。亚投行的最高决策机关理事会，已批准上述香港加入亚投行的条款。

财政司司长陈茂波欢迎亚投行的公布，并指香港的专业服务业及金融服务业会为亚投行的工作做出重要贡献。（完）