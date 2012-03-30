新鸿基证实两名联席主席被廉署拘留

中国商务部称严重质疑欧委会对中国中厚板产品的反倾销措施
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透香港3月30日电---香港主要地产发展商--新鸿基地产 0016.HK 证实,公司两名联席主席郭炳江和郭炳联,因怀疑涉及触犯防止贿赂条例的调查而被廉政公署拘留;但新地强调,事件没有及将不会影响集团的正常业务及运作.
新地及旗下两家子公司--新意网 8008.HK 和数码通 0315.HK 股份周四停牌,并将於周五恢复交易.
新地周四晚间发出的声明称,廉署昨天向公司发出公司写字楼的搜查令,并要求提供若干有关指控的资料.董事局此前已成立一个特别委员会并已重组,由执行董事黄植荣,非执行董事黄奕监及独立非执行董事王于渐所组成,以处理一切因该调查可能产生及有关之事宜.
廉政公署昨天表示,拘捕"一间香港上市公司"的两名高层以及一名前任香港政府主要官员;据本地媒体报导,该前高官为曾担任新地顾问的前政务司司长许仕仁.
廉署表示,被捕人士涉嫌触犯《防止贿赂条例》及公职人员行为失当罪行.该上市公司另一名高层人员以及其他四名人士,亦因涉嫌与这宗案件有关,较早前被廉署拘捕.
郭炳江和郭炳联同时为新地的董事总经理,新地表示,董事局决议郭炳江及郭炳联继续于集团执行职责,包括联席主席和董事总经理之职务.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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