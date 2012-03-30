新鸿基证实两名联席主席被廉署拘留

路透香港3月30日电---香港主要地产发展商--新鸿基地产 0016.HK 证实,公司两名联席主席郭炳江和郭炳联,因怀疑涉及触犯防止贿赂条例的调查而被廉政公署拘留;但新地强调,事件没有及将不会影响集团的正常业务及运作.

新地及旗下两家子公司--新意网 8008.HK 和数码通 0315.HK 股份周四停牌,并将於周五恢复交易.

新地周四晚间发出的声明称,廉署昨天向公司发出公司写字楼的搜查令,并要求提供若干有关指控的资料.董事局此前已成立一个特别委员会并已重组,由执行董事黄植荣,非执行董事黄奕监及独立非执行董事王于渐所组成,以处理一切因该调查可能产生及有关之事宜.

廉政公署昨天表示,拘捕"一间香港上市公司"的两名高层以及一名前任香港政府主要官员;据本地媒体报导,该前高官为曾担任新地顾问的前政务司司长许仕仁.

廉署表示,被捕人士涉嫌触犯《防止贿赂条例》及公职人员行为失当罪行.该上市公司另一名高层人员以及其他四名人士,亦因涉嫌与这宗案件有关,较早前被廉署拘捕.

郭炳江和郭炳联同时为新地的董事总经理,新地表示,董事局决议郭炳江及郭炳联继续于集团执行职责,包括联席主席和董事总经理之职务.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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