新鸿基郭炳湘昨被廉署拘留 已保释

* 新地非执行董事郭炳湘遭廉署拘留已获保释

* 新地复牌股价曾跌逾2%後有支持

* 公司称事件不影响公司运作

路透香港5月4日电---新鸿基地产(0016.HK)再有高层卷入涉嫌贪污,公司非执行董事郭炳湘於周四晚上,因怀疑涉及触犯防止贿赂条例的调查而被廉政公署拘留,并已获保释.至今,这家市值最大的香港房地产商已有四名董事局成员卷进贪污丑闻.

不过,新地强调,指有关拘留并没有及不会影响集团的正常业务及运作.执行委员会将如常继续负责公司的日常管理及运作.新地表示,董事局於今天召开了会议考虑该事宜,此前先後遭廉署拘留的陈钜源、郭炳江、郭炳联和郭炳湘均没有出席.

新地及其附属公司新意网(8008.HK)周五早盘开市前暂停买卖.公司于午盘复牌,盘初股价最多曾跌2.1%,至92.3港元,股价反覆上落.香港时间14:17跌幅收窄至0.85%,报93.5港元.大盘恒生指数.HSI则跌0.71%.新意网则继续停牌.

"新地这事件相信会持续一段时间,一旦涉及法律程序,就会没完没了."永丰金融集团研究部主管涂国彬说.

新地过去一直以企业管治优良着称,但自2008年大股东郭氏家族纠纷,加上郭氏三兄弟等先後被指涉嫌触犯《防止贿赂条例》,令到新地的形象受到打击.

涂国彬表示,经过一连串事件後,投资者过去因新地企业管治水平高而给予的溢价已逐渐减少,令到新地股价较同业容易受压.

香港廉政公署於3月29日拘捕新地两名联席主席郭炳江和郭炳联,及前政务司司长许仕仁,因他们涉嫌触犯《防止贿赂条例》及公职人员行为失当罪行.该上市公司另一名高层人员以及其他四名人士,亦因涉嫌与这宗案件有关,较早前被廉署拘捕.而郭氏兄弟及许仕仁等於上月10日到廉署报告,并获准延长保释.迄今廉署尚未对有关人士提出正式起诉.

此前郭炳湘在一份声明中表示,他与许仕仁并无牵连,他并未牵涉到许仕仁的聘雇之中.许仕仁在2005-2007年担任香港特别行政区政务司司长,此前他曾担任新地的顾问.

郭炳湘是新地两名联席主席郭炳江和郭炳联的兄长,曾担任新地主席兼行政总裁,但於2008年遭罢免.其後他担任新地和新意网的非执行董事.

郭炳湘在上述的声明中还提到,他拥有一份文件,能够证明他有权获得家族信托的三分之一权益.该家族信托持有新鸿基地产42%的股份,不过郭炳湘在2010年被剔除出该信托之外.

停牌前,新地周四收报94.3港元,较郭氏兄弟被拘捕前的股价累计下挫15%;同期恒生指数.HSI则涨逾3%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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