张大千巨作《桃源图》在香港拍出近3,500万美元

路透香港4月5日（记者 Farah Master/Stefanie McIntyre） - 张大千的《桃源图》周二在香港的拍卖会上以接近3,500万美元的价格成交。

这幅画的成交价比预估价格高两倍还多，在苏富比(BID.N)春季拍卖会上以2.707亿港元（3,491万美元）的总价成交。

苏富比亚洲区行政总裁程寿康（Kevin Ching）表示，这幅画是一幅巨作，值这个价钱。

“色彩绝对充满生气……可能是目前民间收藏者手中最重要的两三幅作品之一，”程寿康对记者们说道。

竞拍长达50分钟，是苏富比近几年拍卖时间较长的一次。这是苏富比在香港拍卖出的中国绘画作品中最贵的。

买家为上海龙美术馆，其创始人为刘益谦及其夫人王薇。（完）