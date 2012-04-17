梁振英叫停2013年“双非”孕妇配额

路透香港4月17日电---香港候任特首梁振英周一称,应叫停明年私立医院接收"双非"孕妇的配额,他同时表示,不能保证明年在港出生的双非子女会有香港永久居民身份.

香港星岛日报报导称,明年非本地孕妇来港产子配额迟迟未公布,食物及卫生局本将要约私家医院商讨配额,并打算本月底公布,但梁振英昨天傍晚突然主动向媒体宣布,明年私院接受双非孕妇来港产子的配额是零.

"在未能充分全面了解双非孕妇在香港产子对香港的医疗、母婴健康、教育等等的社会服务所造成的影响之前,2013年私立医院接收双非孕妇产子的名额应该暂停,亦即是说名额是零."报导援引梁振英称.

香港近年"双非"婴儿的数字急速攀升,已从2001年的620个上升至2011年的35,736个,引起香港本地人士的不满."双非"是指在港所生婴儿的父母均无香港居留权.

梁振英并称,"双非"孕妇来港产子并不是发展医疗产业的正途,也不是解决人口老龄化的正途.对於如何解决这个问题,他表示释法是一种途径,但可用其他法律办法解决.(完)

--记者 陈敏; 审校 屈桂娟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。