梁振英叫停2013年“双非”孕妇配额

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透香港4月17日电---香港候任特首梁振英周一称,应叫停明年私立医院接收"双非"孕妇的配额,他同时表示,不能保证明年在港出生的双非子女会有香港永久居民身份.
香港星岛日报报导称,明年非本地孕妇来港产子配额迟迟未公布,食物及卫生局本将要约私家医院商讨配额,并打算本月底公布,但梁振英昨天傍晚突然主动向媒体宣布,明年私院接受双非孕妇来港产子的配额是零.
"在未能充分全面了解双非孕妇在香港产子对香港的医疗、母婴健康、教育等等的社会服务所造成的影响之前,2013年私立医院接收双非孕妇产子的名额应该暂停,亦即是说名额是零."报导援引梁振英称.
香港近年"双非"婴儿的数字急速攀升,已从2001年的620个上升至2011年的35,736个,引起香港本地人士的不满."双非"是指在港所生婴儿的父母均无香港居留权.
梁振英并称,"双非"孕妇来港产子并不是发展医疗产业的正途,也不是解决人口老龄化的正途.对於如何解决这个问题,他表示释法是一种途径,但可用其他法律办法解决.(完)
--记者 陈敏; 审校 屈桂娟
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