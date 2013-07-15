香港投资者信心稳定 建议长线增配中港股票--摩根资产

路透香港7月15日 - 摩根资产管理公司周一称，香港投资者对于未来六个月投资市场信心稳定，并认为投资者应增配中国（包括香港）为主的新兴市场股票，以为长线回报作好部署。

摩根资产发布最新季度投资者信心调查显示，与上一季度信心指数明显下滑比较，6月底止季度的信心指数与上一季度相若，第二季末指数为116点，3月份则为117点。

“经过过去几个月的反覆波动，市场情绪已见稳定。投资者信心持续审慎乐观。”摩根资产管理机构业务拓展部副总裁唐德瑜称。

调查并显示，81%投资者预期恒生指数.HSI会在今年底维持在20,000点以上水平，楼市有望保持平稳，而大部分投资者会维持现有投资组合，香港仍是主要投资市场，而中国则是最具增长潜力的市场。

摩根资产亚洲首席市场策略师许长泰称，未来六个月投资于成熟市场股票的策略不变，不过由于未来数季中国经济可望保持温和增长，且估值处于过去五年平均的低位，因此投资者应增配以中国为主的新兴市场股票。

“明显地，中国仍然为投资者提供非常吸引的机会。”他说，“其中一个最关键的环节，乃是有关当局在这经济整固期，仍然严格处理信贷增长问题。”

中国国家统计局周一公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，低于一季度的7.7%但符合市场预期，环比增长1.7%。上半年经济增长7.6%，略高于今年7.5%左右的目标。

许长泰称，预料下半年中国经济增长7-7.5%，但他认为中央于未来六个月出台支持政策的机会不大，因为以中国的就业情况以及信贷增长情况来看，减息和下调存款准备金率的空间有限。

摩根资产为摩根大通集团(JPM.N)旗下环球资产管理公司之品牌。截至今年3月底止其管理亚太区客户资产达1,230亿美元。

摩根投资者信心指数调查每季度进行，最近一次于6月底对508名年龄介乎30-60岁、拥有10万港元以上流动资产并有五年或以上持续投资经验的个人投资者进行调查。（完）

(发稿 杜斯琪；审校 雷美珍/张喜良)

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