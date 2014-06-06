《信报》：国际仲裁不起作用 南海争端戾气积累

6月6日社评 - 在菲律宾把南海争端闹上国际仲裁法院之际，七国集团在布鲁塞尔举行峰会，不点名批评中国，声言反对单方面改变东海和南海现状。对于菲律宾兴讼之举，中国已拒绝回应菲方的诉讼，然而，南海争端在美日和多个声索国力图牵制中国的共同战略目标呼应之下，问题再进一步「国际化」和「复杂化」。

上月初，中国海洋石油总公司在西沙海域架设钻油井勘探作业、两国船舰发生了碰撞，越南即向外「放风」，表示正考虑就此事向国际提出诉讼，可见南海争端的主权声索国明显有意把问题进一步国际化、复杂化，利用国际舆论营造多边谈判机制，来应对中国近年在争取海洋权益上日趋强硬的态势。

目前，虽然菲律宾向仲裁法院提交了详细诉状，仲裁庭召开会议后，也发出《第二号程序令》，确定今年12月15五日为中国提交回应菲方诉状的最后日期，但照目前情况看，中国根本不会回应，因而菲律宾的兴讼注定徒劳无功，对解决两国争端不仅毫无裨益，反而使中菲关系有进一步恶化之虞。

前天七国集团发表对「东海和南海局势深切关注」的声明，并没有按日相安倍晋三的主张，点名批评中国，但美日联手在国际组织中，凝聚合作力量、营造国际舆论，以遏制中国在东海和南海的海洋扩张活动，战略目标相当清晰，但正正由于美日插手，令南海问题变得更为复杂。

显然，南海争端不仅变成美日牵制中国在东亚崛起的战略工具，而问题进一步国际化和复杂化，更使争端在可见未来无解决之望，出现了「长期化」的趋势；武力冲突的戾气也不断累积。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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