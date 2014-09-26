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中国财经 | 2014年 9月 26日 星期五 13:18 BJT

香港联交所预期于10月27日开始实施沪港通--消息

路透香港9月26日 - 据熟知情况的人士周五对路透称，上海与香港股票市场交易互联互通机制（沪港通）预期于10月27日开始实施。

中国证监会4月公布将开展沪港通试点，需时六个月准备，即10月可以开通，惟具体实施日期视乎各方准备情况而定，迄今尚未作正式公布。

港交所(0388.HK)发言人表示，沪港通推出日期未定。上海证券交易所方面暂未作出评论。（完）

(编译 雷美珍；审校)

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