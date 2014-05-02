香港《经济日报》：自由行有变 零售业不得不变

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
昨天是五一黄金周，在中港矛盾阴影下，香港零售业生意大致持平。自由行带旺香港零售业多年，现已接近阶段性高峰，零售业不论对产品档次、客源以至店舖地点上都须相应调整。
内地旅客访港其实已出现结构变化。其一，内地人外游限制日减，不少人已转到其他地方旅游购物，令香港名牌、奢侈品需求增长减慢。其二，香港已成为广东尤其深圳居民的生活圈，不少是即日来回香港消费、购买日用品。其三，内地游客再非集中于春节、五一、十一黄金周来港，而是分散在不同时间，令黄金周对零售业的重要性不如过往。
正因如此，自由行消费已出现阶段性变化，但另一方面，不少零售业近年急步扩张，出现粥多僧更多的局部供过于求现象，令零售业不得不作应变。
例如在档次方面，随着内地客对高贵奢侈品的需求增长减慢，部分零售业改为力攻中高档产品，以维持生意增长，生意受压的钟表业在这方面的转变便最明显。
当然，更为明显的是日常用品零售店因应不少自由行已不再只集中于旺角、铜锣湾等传统购物地区，故相应地自由行客到哪里，店舖便开到哪里。
港人向以灵活应变着称，面对自由行的阶段性转变，部分企业已率先行动，其他零售业以至商舖业主亦要思考，在整体零售额不可能再年年以约20%步伐增长下，应如何定位、应变，以在更激烈的竞争中跑出。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
路透上海4月13日 - 国际咨询公司贝恩周四表示，由于经济增长放缓、估值偏高等原因，2017年大中华区私募股权市场环境充满挑战，不过以阿里巴巴和腾讯等为代表的科技巨头，投资热情仍不会降温。
因美国附属公司Westinghouse核电厂发展项目一再延误和严重超支而身陷财困的日本东芝集团，本周首次承认可能无法经营下去。东芝于周二日本股市收市后公布截至去年底九个月业绩报告，惟负责核数的PwC Aarata在财务报表中加入免责声明，强调无法对业绩报告表示意见，同类事件在日本上市大企业中史无前例。