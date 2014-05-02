香港《经济日报》：自由行有变 零售业不得不变

昨天是五一黄金周，在中港矛盾阴影下，香港零售业生意大致持平。自由行带旺香港零售业多年，现已接近阶段性高峰，零售业不论对产品档次、客源以至店舖地点上都须相应调整。

内地旅客访港其实已出现结构变化。其一，内地人外游限制日减，不少人已转到其他地方旅游购物，令香港名牌、奢侈品需求增长减慢。其二，香港已成为广东尤其深圳居民的生活圈，不少是即日来回香港消费、购买日用品。其三，内地游客再非集中于春节、五一、十一黄金周来港，而是分散在不同时间，令黄金周对零售业的重要性不如过往。

正因如此，自由行消费已出现阶段性变化，但另一方面，不少零售业近年急步扩张，出现粥多僧更多的局部供过于求现象，令零售业不得不作应变。

例如在档次方面，随着内地客对高贵奢侈品的需求增长减慢，部分零售业改为力攻中高档产品，以维持生意增长，生意受压的钟表业在这方面的转变便最明显。

当然，更为明显的是日常用品零售店因应不少自由行已不再只集中于旺角、铜锣湾等传统购物地区，故相应地自由行客到哪里，店舖便开到哪里。

港人向以灵活应变着称，面对自由行的阶段性转变，部分企业已率先行动，其他零售业以至商舖业主亦要思考，在整体零售额不可能再年年以约20%步伐增长下，应如何定位、应变，以在更激烈的竞争中跑出。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。