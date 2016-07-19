英国脱欧令投资亚太物业回报变得吸引 看好香港写字楼板块--高力国际

路透香港7月19日 - 国际物业顾问--高力国际周二表示，英国脱欧拖低已处于低位的环球债券回报率，令香港及亚太区投资物业的回报相对变得吸引。此外，人民币可能继续贬值，投资香港物业可提供保值作用。

该行认为香港各物业板块中，以写字楼的前景最为看好，其次为商舖物业。虽然本地旅游业和零售业不景，但该行相信零售销售下跌情况已趋稳定，2017年更有可能出现2-3%的轻微回升。

＂英国决定脱欧之前，投资者主要是outbound investment（境外投资）较多，但决定脱欧后，投资者多了留意亚太区，而港元与美元挂钩，令香港物业有保值作用。＂高力国际资本市场及投资服务高级董事甄浚岷在发布会称。

高力国际指，环球债券回报率低企，而亚太区主要投资物业市场的回报率一般可达3-6%（物业回报率与当地10年期长债息率之间的息差），是吸引投资者的主因。其中以澳洲悉尼的回报率高，达4.1%，日本的东京和澳洲的墨尔本分别有3.9%和3.8%。至于香港则较低，只有2%，但因港元与美元挂钩，而美元目前为相对强势货币，因而令香港物业有保值作用。

近年中国资金成为带动香港投资物业市场的主要动力，近年多宗大型触目成交买家均为中资企业。最新一宗为周一公布，总部设于深圳的祥祺集团，斥资45亿港元向会德丰地产(0020.HK)购入红磡One HarbourGate全幢东座商厦及东座商舖，并命名为＂祥祺中心＂。毗邻的西座商厦及商舖，去年则已售予中国人寿(2628.HK)(601628.SS)旗下中国人寿(海外)。

甄浚岷预期，未来中资企业来港收购投资物业的趋势仍会持续，因它们将香港作为＂走出去＂的跳板。但同时他亦看不到本地的地产商，会因此加快出售本身长期持有的投资物业。

该行预期，2016年香港写字楼物业租金将有3.6%升幅，资本值则下跌5%；豪宅租金及楼价则分别有5%和10-15%的跌幅。

在零售商舖物业方面，高力国际商铺部董事吴凯宁表示，首季度香港的零售销售跌幅较大，但第二季已稍为稳定下来，相信未来六个月的零售销售将会较平稳，但最快要到明年才会见到回升，估计最多升幅只有2-3%。该行估计，2016年一线街舖的租金将再跌一成，资本值下跌24%。（完）