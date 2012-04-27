香港《文汇报》：版权与创意平衡 “恶搞”须有底线

中国1月资本外流显著放缓 人民币兑美元汇率双向波动加大--招商
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显著放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
（4月27日社评）
港府提出的”2011年版权(修订)条例草案”,把条例涵盖至网上侵权行为,但引起网民忧虑,担心打击网上二次创作和戏仿作品,要求豁免网络“恶搞”.政府则表示在订立豁免前,有必要展开谘询.将版权条例涵盖至网上侵权行为,用意应是针对非法上下载无王管的现象,堵塞网上侵权的漏洞.然而,打击网上侵权应与保障网络创作自由取得合理平衡,对於一些不涉及经济损害,以及不涉及人身攻击和诽谤的二次创作和戏仿作品,应该给予一定的空间.对於是否豁免“恶搞”的问题,由於现时国际上仍未有统一的定义及法律处理方法,因此,政府展开谘询有其必要.但“恶搞”是有道德界限的,涉及人身攻击和诽谤的“恶搞”是不道德的,应该有所限制.
也要看到,二次创作和戏仿作品不一定构成侵权,也一般不会替代原作品,因此不会对其合法市场造成负面影响.但是,若探讨“恶搞”是否需要负刑责,则问题复杂.政府在参考澳洲、加拿大、美国及英国等国家的情况後,发现上述国家均花上很长时间研究有关课题,同时目前仍未有关於“恶搞”案例及豁免的清晰界定.因此,政府暂不考虑在新修订草案内加设条文,而是会先作谘询.事实上,市民修改原作品针砭时弊,或对流行文化作品进行二次创作,这已形成网络世界的潮流.同时,“恶搞”是有道德界限的,若“恶搞”涉及人身攻击和诽谤,起码是不道德的.在现实世界,这些行为可能要负刑责,网上的这些行为也应有所限制.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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