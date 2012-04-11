新地高管卷入贪污案股价受压 长实、信置或受惠--巴克莱

今年中国物价温和上涨有利企业盈利 看好权益类投资--东方证券
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
路透香港4月11日电---投资银行巴克莱资本周三发表的报告称,新鸿基地产(0016.HK)两名主席卷入贪污案将会令该公司股价于未来一段时间受压,而长江实业(0001.HK)和信和置业(0083.HK)这两只蓝筹地产股或会受惠,成为投资者的换马对象.
报告称,假如廉政公署对新地两名联席主席--郭炳江和郭炳联的调查最终撤销,其对新地的每股资产净值(NAV)公平值预测为105港元.但在最坏的情况下,即郭氏兄弟二人未能履行职务的话,其每股NAV估值将下滑至85港元.
巴克莱表示,虽然有部份投资者认为新地的"硬资产"(hard asset)业务性质,不会因两名主席被拘捕而对其估值构成重大影响,但该行并不同意这看法.房地产板块的估值与NAV的折让差别较大,反映投资者对差不多一样的资产,会因为他们对负责营运公司资产的管理层的看法,而作出不同的估值.
报告指出,新地两名联席主席被补,已明显地对投资者对公司管理人员的看法有实质影响.该行估计,由1993年起新地管理层相关折让约为5%,低於同侪平均约12%的水平,但现时相关折让已扩大至15-30%.
巴克莱称,假如投资者要换马的话,长实和信置将会是最大的得益者.因长实的负债率低,且资产负债表稳健,为其未来12-18个月收购土地提供支持.由於长实持有环球综合企业和记黄埔0013.HK的主要股权,对於一些只欲投资房地产板块的投资者来说,信置会是除新地外,另一个不错的选择.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
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