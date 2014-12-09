香港金钟占领示威区将执行清场--高等法院

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透香港12月9日 - 香港高等法院周二下令，对被示威者占据已达数月之久的主要抗议区执行清场。民主派积极份子与当局之间最后的紧绷情势再次升温。
香港冠忠巴士集团周二在当地报章刊登通告，称该公司已获得高院颁布临时禁制令，要求占中人士停止占用金钟及中环部分路段。
随着以学生为首的示威人士考虑从主抗议区撤离，从民运团体分裂出来的派系却迅速崛起并快速跟进反应计划。
香港南华早报引述警方消息人士称，预计警方周四将以超过3,000名警力来清场。(完)
(编译 李婷仪 审校 李春喜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。