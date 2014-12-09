香港金钟占领示威区将执行清场--高等法院

2014年12月8日在香港金钟特区行政总部附近拍到的抗议者营地。 REUTERS/Tyrone Siu

路透香港12月9日 - 香港高等法院周二下令，对被示威者占据已达数月之久的主要抗议区执行清场。民主派积极份子与当局之间最后的紧绷情势再次升温。

香港冠忠巴士集团周二在当地报章刊登通告，称该公司已获得高院颁布临时禁制令，要求占中人士停止占用金钟及中环部分路段。

随着以学生为首的示威人士考虑从主抗议区撤离，从民运团体分裂出来的派系却迅速崛起并快速跟进反应计划。

香港南华早报引述警方消息人士称，预计警方周四将以超过3,000名警力来清场。(完)

(编译 李婷仪 审校 李春喜)

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