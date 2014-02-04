《信报》：港股马年奔腾的阻力

2月4日

港股马年奔腾的阻力/ 习广思

港股“蛇尾”表现差强人意，总结蛇年恒指下跌5%、国企指数下跌逾15%，但正如年初的回顾一样，港股两大指数已经失去意义，指数走势疲弱，但强势板块及个股牛气冲天，昔日被人遗忘的创业板渐成为焦点，以腾讯(0700.HK)为首的科网股不断创新高，均一再反映市场的改变。中国经济在变、股市在变，投资者思维不得不变，无谓守住内银、资源股等过气明星，马年要寻找的是“新经济”受惠者。早前提及马年要拖实的“牛”，正是一批新经济代表的股份，尤其是内地创业板。

虽然美国1月份就业数据不尽理想，但无阻联储局收水步伐，上周议息后决定2月份再减少买债100亿美元，而且是一致赞成的决定。本周美国将再有就业数据公布，但退市步伐其实是愈加明朗，耶伦上场后，一边要以低息来刺激通胀，一边要保就业稳增长，资产泡沫尚未是央行所忧。投资需要的是分析，而不是预测。港股蛇年表现两极化，恒指呈V形的先跌后升，背后两股力量离不开中国及美国两条大水喉。去年上半年中国式衰退，外资以硬着陆隐忧作抛售理由，5月美国扬言退市令资金开始流走，至年中大市开始反弹；但中资股明显有弹难升，即使是11月三中会改革概念亦打救不了，理由是新兴市场走资、中国金融风险两大因素，而中资股疲弱又继续拖累住港股。

要再往前看，马年看港股的话，新兴市场资金、中国金融风险依然是两大主导因素。新兴市场的风险未止，土耳其大幅加息阻止不了货币下跌。姑且再做个小结，包括①新兴市场走资未停，以一个长达5至10年的长线周期来看，这个走资潮才刚开始；②美国退市主导走资潮，如果以2009年后流入新兴市场的资金狂流来看，这轮走资潮也是刚开始而已；③走资潮一波接一波，但冲击力会逐步减弱；④新兴市场经济转趋脆弱，各国急需改革，加息及干预只是短线子弹；⑤这轮风险不是亚洲危机，即使与20年前墨西哥披索危机相比，亦要轻微得多。(B01)

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央行倘不减息欧罗料重上1.36/ 苏子

新年伊始，在此祝各位读者马到功成，龙马精神、一本万利。本周市场将会聚焦周四欧洲央行的议息结果及周五美国的1月份就业报告上。刚公布的欧罗区1月份CPI放缓至只有0.7%，远低于市场估计的0.9%及欧洲央行设定的2%通胀目标，反映欧罗区仍然存在陷入通缩的危机，以及欧洲央行对今年欧罗区将有1.1%通胀率的预期过分乐观！

因此，有投行的分析员预期本周欧洲央行议息后有甚高机会宣布减息。而在市场预期欧洲央行继去年11月突然减息0.25厘后，或在本周再度减息的大前提下，结果使欧罗汇价面对庞大沽压，上周五更在1.35心理关口以下收市。不过，由于市场亦关注到本周五美国公布的1月份就业报告结果若令市场感到失望，或会影响联储局的收水步伐，因此踏入本周后，市场暂时未见有更积极的买盘把美元推高，因而限制了欧罗兑美元进一步下跌的空间！昨天欧洲市欧罗兑美元亦重返1.35美元以上波动。

由于上周四淩晨市场知悉联储局再收水100亿美元后，并没有伺机把美元大幅推高，当时汇市的表现其实甚为平静，其中日圆汇价亦未见出现预期中的单边跌市，反而受到新兴市场的紧张形势影响而明显转强，此情况反映市场其实更关注新兴市场的紧张形势，并由此担心联储局在连续两次收水后，未必在本月耶伦正式接任联储局主席后有迫切性的收水需要，结果才令美元迟迟未见出现不少市场人士所希望看见的爆升局面。其实，近日新兴市场的紧张形势本应对具备避险功能的美元构成甚为正面的刺激作用才对，但美元却始终未能正式展开一浪高于一浪的走势，故本周美国公布的1月份就业报告，若令市场深信联储局暂时不会再收水的话，稍后美元仍然存在破关而下的风险。因此，若然本周四欧洲央行未见宣布减息，配合周五美国公布的1月份就业报告亦未能刺激美元破关而上，届时欧罗兑美元有较大机会扭转上周的恶劣走势，并返回20周SMA阻力以上收市。(B13)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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