香港《经济日报》：三中全会推大改革阻力亦大

(10月30日社评)

中央昨公布下周召开三中全会，届时将启动停滞多年的经济改革。中国发展已面临重大瓶颈，急需藉大规模改革谋突破，惟改革力度愈大，各方阻力亦愈大，能否攻坚克关至为关键。

这次会议备受瞩目，皆因会上将公布深化改革的重大决定，有形容此将是中国20年来最深刻的改革。上届胡温政府的十年改革迟缓，令内地经济、社会矛盾日益尖锐，显示30多年来改革开放带来的改革红利已几耗尽。中国发展必须攀新台阶，否则民众收入增长停滞、经济动力停滞，势冲击内地社会稳定。

惟中央势面临极大反弹与阻力，此至少有两方面。

其一，既得利益者的阻力。国企、地方诸侯等既得利益者，现正藉权钱结合的优势，将有形之手伸进市场。中央推动市场化，无疑是要既得利益者吐出已到口的肥肉，国企与诸侯势竭力反扑自保。

其二，民心思变又怕变。内地社会问题层出不穷，故内地民心冀中央大力改革。惟内地民众亦忧改革冲击现有生活模式，如推户籍改革加强社会流动，亦可能牵动城乡人民的矛盾。力求「稳定压倒一切」的中央，如何安抚民心、向人民彰示改革利多于弊，难度将极高。

近年中共的中全会，一般在召开前一两个月已确定日期，惟今届三中全会的会期，却在会前一个多星期才赶急拍板宣布，此应反映习李推动改革的阻力之大。 此可预视，向来求稳的中央应不会一口气铺开全盘改革，而是先定出改革的大方向与框架、先锁定改革轨道，容后再渐次落实，逐步令既得利益者放权让利，并给时间民众适应，积小胜为大胜。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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