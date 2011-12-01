香港《经济日报》：环球央行施救 只解眼前燃眉急

（12月1日）

环球央行昨晚大合奏,图向市场放出资金,纾缓因欧债危机造成的资金紧绌及信心危机.环球央行行动无疑告诉全球,她们正极度关注可能出现的金融危机,此有助提振金融市场短期信心,但欧美中期经济衰退阴影仍挥之不去.

以美国联储局为首,包括欧洲、加拿大、英国、日本、瑞士等六大央行昨晚突然出击,宣布调低美元互换掉期利率,并增相互间掉期放款,以增环球资金供应.巧合的是,中国人民银行昨晚亦出手,宣布调低存款准备金率0.5厘.环球央行放水大合奏,可望改善市场因欧债危机出现的资金紧张问题.

欧债危机高烧多月不退,近期不但欧猪大国意大利的国债孳息率升穿死亡线的7厘,连作为欧洲定海神针的德国债券,拍卖亦出现认购不足,显示市场对欧债、欧元信心已跌至极危险水平.资金逃离欧元区的问题昨更见雪上加霜.欧元区财长会议昨结束後,未有就欧洲金融稳定机制(EFSF)明确宣布增资金额,只因卖债增资遇到冷淡回应,无法将4,400亿欧元规模,扩至1万亿欧元.美国评级机构标普昨又调低17间欧美主要银行评级,势令这些银行沽售欧债,减少向欧洲放贷.

这种信心萎缩,资金逃离,再造成信心萎缩的恶性循环,正动摇欧洲金融市场的根本,可能触发欧猪大国崩溃、欧元解体,因此美欧等中央银行必须出手挽救.环球央行联手救市,最重要的目的,除了纾缓欧洲的资金紧张、压低欧债利率外,还要给予金融市场明确讯号,就是环球央行已高度关注环球金融市场安危,会用尽所需手段,防止出现2008年般的金融海啸.环球央行迹近包底的暗示,相信可纾缓市场近期紧张情绪,令市场暂时回复稳定,让欧盟对欧债、欧猪国施救.然而,今次环球联手行动,威力逊於2008、2009年的联手减息,况且现时央行的货币手段子弹亦远少於当年.故这次环球央行联手,纵能阻金融海啸再爆,但欧美经济长期不振,甚或衰退问题,仍难以纾解,投资者必须明白个中局限.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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