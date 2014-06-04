香港《经济日报》：零售急减速 勿自断自由行“财路”

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
6月4日社评 - 香港零售销货值下挫9.8%，创2009年以来最大跌幅。香港零售表现更逊金融海啸时，既有特殊因素，亦因自由行增长见顶。特殊因素就是去年4月大批「中国大妈」趁国际金价暴跌，涌港抢金，令去年4月珠宝首饰销售额暴升近70%，现则因中国大妈热情不再，今年4月珠宝首饰销售额大泻近40%，成为拖低零售表现主因。
至于自由行见顶冲击零售业，则因中央雷霆反腐，令不少内地豪客不敢再来港高调搜购奢侈品；加上不少地区如南韩、新加坡、台湾等均积极招揽内地客，香港对内地客的吸引力正此消彼长，不再是「皇帝女唔忧嫁」。
且不能忽略的是，近期香港社会屡现一些不欢迎内地客的举动，在内地形成极大反响，除进一步加深中港矛盾，更打击不少内地民众来港旅游消费的意慾，对香港旅游、零售以至经济，构成负面冲击。
旅业与零售业减速，虽增添香港经济压力，惟伴随的「迫爆」问题亦应因而稍纾，港府与业界应乘此空间，重新审视旅业与零售业的发展模式，主要问题至少有二。
其一，优化自由行。如将一签多行改为一日一行，减少内地水货客对香港民生的滋扰，以缓和中港矛盾。
其二，推动旅业扩容。港府与业界应趁旅业、零售业趋缓之机，全面提升旅游设施、酒店、交通运输的承接能力，并确保一些关键商品的供应充裕。
香港的成功之道在打开门吃四方饭，港人应藉旅游、零售业减速之时，思考怎样的待客之道，才最能彰显香港的国际都会地位、最有利经济与民生并进发展。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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