《星岛日报》：融合“港漂” 防族群矛盾

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
2月4日
“港漂”一族人数迅速增长，引起与本地人争夺饭碗的忧虑。当局宜正视现象，妥善处理，避免产生新的两地矛盾。
“港漂”有别于透过单程证制度来港与家人团聚的新移民，主力是来港攻读大学毕业后留港发展的内地人，平均教育水平比持单程证者为高，在职场上比较有竞争力。这些人不会是纾缓香港基层劳工荒的答案，主要在中等收入和专业职位上起步，部分人还会创业成为小老板。
“港漂”最头痛的问题是文化适应，生活语言不同和观念意识差异，成为融入本地社会紮根的最大障碍。“港漂”人数渐增，不少已经自成生活圈子，部分本地人则对“港漂”抱排挤态度，如果不好好融合，族群矛盾就会渐渐深化。
不少本地人醉心于香港做国际都会，部分人担心香港“中国化”会与“国际化”互相排斥，失去香港特色。但是，环顾纽约、伦敦、巴黎等国际都会，除了吸引环球精英来投，同时也是全国各地精英的集中地，荟聚成丰富的人才库和国内外文化大熔炉。上海正朝这方向急起直追，香港如果自断于内地丰厚的人才资源，只会把竞争优势拱手让给上海。
香港经济发展骄人，中外桥梁的角色发挥了重要作用。输入内地人才，除了考虑经济发展，还要顾及本地人口老化的需求。香港出生率低，内地大学生留港就业，加上输入专才和优才计画，带来的青壮新血，有助延缓社会人口老化，减轻供养负担和保持创富活力。
现时在港就读的内地学生，真正有多少人留港发展，带来的各方面影响如何，需要具体数据作出评估，从而作出相应对策。(A05)
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。