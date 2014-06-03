香港《经济日报》：内地制造业靠稳 经济看楼市

《信报》：马克龙异军突起 中间派歪打正着
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
6月3日社评 - 中国制造业采购经理指数（PMI）连升3个月，并略胜市场预期，反映经济减速有喘定迹象。惟内地经济是否真的企稳，关键在楼市能否软着陆，但中央若力撑，则恐过犹不及。
内地与国际社会近期一直担心内地楼市下滑冲击经济，昨公布的内地百城楼市指数令忧心更甚，内地百城楼价按月计平均下跌0.32%，跌幅虽小，却是连涨23个月后首次下跌；加上不断传出楼市调整从内地二、三綫城市向一、二綫蔓延的消息，情况似乎不妙。
其实，从中央政府的连串行动反映，楼市调整已引起相当忧虑，例如，继上月中旬央行和银监要求商业银行放松房贷后，上月下旬按住建部消息，除北上广深四大城市外，其他城市的限购政策可自行调整。
由于地方财政相当依赖房地产，若由地方政府自行调整，可以预期，大部分地方政府都会以各种形式削减以至取消限购令。
由此可见，中央已认为楼市已临政策非转不可的时刻，以免出手过慢造成严重后果，此既因内地经济仍由投资支撑，房地产则占固定资产投资20%，且更牵动60多个相关行业。
因此内地经济是否真的企稳，关键在楼市能否软着陆。惟撤销限购令是一回事，中央会否出行政措施如限降令则是另一回事。撤限购令还可说是市场的归市场，若用行政之手迫令放房贷、限制楼价下跌等，则是续走政策市老路，让楼市继续骑劫经济，且再谷大楼泡，种更大后患。
如何走好平衡，一方面让市场发挥力量并让楼市有序调整，减少冲击，同时用其他措施稳增长，极考中央决心与能力。
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执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
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