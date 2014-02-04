《信报》：制造业弱势开年 中国经济提防失速

2月4日

昨天公布的1月非制造业PMI，回落到53.4，创16个月来低位。在农历新年前夕，服务需求表现失色，透示内需动力比预期为弱。

至于1月制造业PMI则回落至50.5，贴近盛衰分界线底部。回落之势包含季节性因素，但整体扩张动力只能弱势增长，内生动力仍然不充足，经济升势并不牢固，须防范失速风险。

按1月份制造业PMI的分项指数观察，显示行业前景的新订单始终保持扩张状态。不过，反映出口形势的新出口订单和进口指数，均跌落到收缩区间，意味出口和工业增加值都有明显的下滑压力。

再参考滙丰中国1月制造业PMI终值降至49.5，是去年7月以来最低水平，亦为半年来首次跌落盛衰分界线之下，因此，照当前形势衡量，宏观调控须守稳增长区间下限的问题相当突出。

与此同时，外部经济环境的变化亦十分诡谲。美国退市步伐明显加快；另一方面，欧洲通缩风险增大，不排除欧洲央行很快减息以提振经济。

中国经济转型，增长模式从保“量”转为保“质”，潜在经济增长率进入下降轨道，在内外压力下，今年的挑战明显比去年更大。

从中国目前内部情况看，自去年中开始，央行收紧货币政策，提高资金利率，迫使产能过剩产业去杠杆、挤水份，以实现结构调整和产业升级，相信今年会继续贯彻这项政策。

考虑到发展模式平稳转换，政府在深化投资体制改革的同时，估计会及时扩大有效需求，提升民间的消费能力。

要保持今年经济稳定运行，为结构调整提供有利条件，央行的货币政策看来有须要作出适度宽松，避免经济回落之势过急过猛。(A02)

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