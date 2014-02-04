《信报》：制造业弱势开年 中国经济提防失速

《信报》：“萨德”触动中美韩 热战风险续升温
继美国召派卡尔文森号航母战斗群参与美韩联合军演后，南韩透露美军于周初进行演习时派出两架超音速B-1B战略轰炸机飞越朝鲜半岛上空，引来北韩强烈反应。平壤扬言，此举无异于把朝鲜半岛推向核战边缘。另一边厢，美韩同时证实，「萨德」（THAAD）导弹防御系统已部署得七七八八，随时可投入运作。
2月4日
昨天公布的1月非制造业PMI，回落到53.4，创16个月来低位。在农历新年前夕，服务需求表现失色，透示内需动力比预期为弱。
至于1月制造业PMI则回落至50.5，贴近盛衰分界线底部。回落之势包含季节性因素，但整体扩张动力只能弱势增长，内生动力仍然不充足，经济升势并不牢固，须防范失速风险。
按1月份制造业PMI的分项指数观察，显示行业前景的新订单始终保持扩张状态。不过，反映出口形势的新出口订单和进口指数，均跌落到收缩区间，意味出口和工业增加值都有明显的下滑压力。
再参考滙丰中国1月制造业PMI终值降至49.5，是去年7月以来最低水平，亦为半年来首次跌落盛衰分界线之下，因此，照当前形势衡量，宏观调控须守稳增长区间下限的问题相当突出。
与此同时，外部经济环境的变化亦十分诡谲。美国退市步伐明显加快；另一方面，欧洲通缩风险增大，不排除欧洲央行很快减息以提振经济。
中国经济转型，增长模式从保“量”转为保“质”，潜在经济增长率进入下降轨道，在内外压力下，今年的挑战明显比去年更大。
从中国目前内部情况看，自去年中开始，央行收紧货币政策，提高资金利率，迫使产能过剩产业去杠杆、挤水份，以实现结构调整和产业升级，相信今年会继续贯彻这项政策。
考虑到发展模式平稳转换，政府在深化投资体制改革的同时，估计会及时扩大有效需求，提升民间的消费能力。
要保持今年经济稳定运行，为结构调整提供有利条件，央行的货币政策看来有须要作出适度宽松，避免经济回落之势过急过猛。(A02)
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继美国召派卡尔文森号航母战斗群参与美韩联合军演后，南韩透露美军于周初进行演习时派出两架超音速B-1B战略轰炸机飞越朝鲜半岛上空，引来北韩强烈反应。平壤扬言，此举无异于把朝鲜半岛推向核战边缘。另一边厢，美韩同时证实，「萨德」（THAAD）导弹防御系统已部署得七七八八，随时可投入运作。
路透纽约5月2日 - DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，美元一直而且可能会继续温和走软模式。
尽管很多股市周一因5月银行假日休市，但本周仍被视为繁忙的一周，美国有两个重大风险事件，包括周三晚间美联储最新的利率决定以及周五的非农就业数据。