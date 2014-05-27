香港《经济日报》：北京反击窃密 美偷鸡不成倒蚀

5月27日社评 - 北京反击美国指控5名解放军窃取美企商业机密，继禁政府机构用视窗8，再传禁国企用美国顾问公司。此凸显国家主席习近平强硬手腕与高度重视国安，还欲促国内相关行业发展。

美国司法部以网络间谍罪起诉解放军5名军官，指他们窃取美企商业机密。外界估计美国此举底因有二，一是斯诺登暴露美国肆意窃听外国通话与机密，损折美国道德高地，美国藉高调起诉解放军官，拖中国下水既转移视綫，并旁证有监视外国的必要；二是美国的指控涉及钢铁、金属、核电与太阳能等行业，累积证据将有利日后对华打贸易战。

北京高火力反击，至少反映三方面。其一，习近平对内对外都手腕强硬，不像以往国家领导人般对美忍气吞声。

其二，在判断西方对中国崛起感到不安下，习近平视网络与情报为国家安全的重要环节。

其三，要减少依赖外国服务与技术，以免被外国尤其美国通过网络、软件以至顾问服务等窃取机密，内地更须发展本身的相关行业；惟在风平浪静下阻挠使用外企有关业务，势掀轩然大波，现时美国主动生事，北京正好打蛇随棍上，以反制之名宣布有关禁令，扶持国内相关行业。

内地能否因此壮大相关行业，还是揠苗助长，属于后话，但个中信息十分清楚，就是在习近平领导的对外路綫下，人若犯我，我必还击，即使对美国，亦不介意在网络与情报安全上明斗暗战。此是习近平提倡的新型大国关系中，北京争取平等互待的其中一个基本立场。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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