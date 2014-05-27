《信报》：反欧势力异军突起 欧洲整合增添变数

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
5月27日社评 - 5年一度的欧洲议会选举结束，结果显示，亲欧洲的保守阵营虽仍控制议会大局，但「反欧」极右翼政党所取得的议席大幅增加，势力异军突起，反映反欧情绪在欧盟广泛蔓延，选举结果显然对欧洲政坛产生一定震荡，即使未致对欧洲经济构成影响，却无可避免令欧洲一体化进程受到更大的政治阻力。
虽然反欧势力开始抬头，但由卢森堡前首相容克所带领、结合欧洲中间偏右跨国政党的「欧洲人民党」获得逾28%选票，与得票率占第二的中间偏左「欧洲社会党」携手，仍可以主导欧洲议会的决策。
昨天，欧洲央行行长德拉吉便明言，会警惕通缩预期风险并且有采取应对行动的准备，这番讲话加强了市场对欧洲央行下月放宽货币政策的期望。事实上，若欧洲经济持续低沉不振，势将成为欧罗区成员国内部反欧情绪持续蔓延的温床。
今次欧洲议会选举，极右翼的反欧势力崛起，令人忧虑欧洲政坛风云再起。当选举结束后，不少欧洲政界中人强烈呼吁民众不要「放弃」欧盟，但照目前形势看，反欧情绪恐怕还会继续发酵。
总体而言，欧洲议会选举后，欧盟主要机构领导人亦将告换届，当中包括制订联盟大政策方针的欧洲理事会、常设执行机构的欧盟委员会，还将产生首位全职的欧罗集团主席，意味欧盟的管理机构将出现连串人事更迭。
另一方面，反欧情绪扩散、各国极右翼反对党势力膨胀，在这个新形势下，欧盟主流的政党恐怕会被迫对欧盟政策作出调整，在在为欧洲整合的一体化进程增添更多变数。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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