《信报》：反欧势力异军突起 欧洲整合增添变数

5月27日社评 - 5年一度的欧洲议会选举结束，结果显示，亲欧洲的保守阵营虽仍控制议会大局，但「反欧」极右翼政党所取得的议席大幅增加，势力异军突起，反映反欧情绪在欧盟广泛蔓延，选举结果显然对欧洲政坛产生一定震荡，即使未致对欧洲经济构成影响，却无可避免令欧洲一体化进程受到更大的政治阻力。

虽然反欧势力开始抬头，但由卢森堡前首相容克所带领、结合欧洲中间偏右跨国政党的「欧洲人民党」获得逾28%选票，与得票率占第二的中间偏左「欧洲社会党」携手，仍可以主导欧洲议会的决策。

昨天，欧洲央行行长德拉吉便明言，会警惕通缩预期风险并且有采取应对行动的准备，这番讲话加强了市场对欧洲央行下月放宽货币政策的期望。事实上，若欧洲经济持续低沉不振，势将成为欧罗区成员国内部反欧情绪持续蔓延的温床。

今次欧洲议会选举，极右翼的反欧势力崛起，令人忧虑欧洲政坛风云再起。当选举结束后，不少欧洲政界中人强烈呼吁民众不要「放弃」欧盟，但照目前形势看，反欧情绪恐怕还会继续发酵。

总体而言，欧洲议会选举后，欧盟主要机构领导人亦将告换届，当中包括制订联盟大政策方针的欧洲理事会、常设执行机构的欧盟委员会，还将产生首位全职的欧罗集团主席，意味欧盟的管理机构将出现连串人事更迭。

另一方面，反欧情绪扩散、各国极右翼反对党势力膨胀，在这个新形势下，欧盟主流的政党恐怕会被迫对欧盟政策作出调整，在在为欧洲整合的一体化进程增添更多变数。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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