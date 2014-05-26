《信报》金融市场热辣辣 退市路步步为营

5月26日 - 习广思

投资界人士对后市持续悲观，最新话题是“世界盃魔咒”。过去举行世界盃的年份，全年股市表现都不太理想。如果看短线一点，世界盃期间，中美股市疲弱居多，或者交易员和芬佬都忙着看赛事，令市场趋向冷静。近日更流传一个阴谋论，港股5月未穷，可能是5月先炒高，6月等睇波，下月股市可能更淡静。市况会否如此？正如“Sell in May”一样，得个估字。近期市况一再提醒投资者要采取逆向思维，多人看淡，就不一定很淡。

简单回顾一下过去三届世界盃期间，恒指和标普500指数的走势。2002年日韩世界盃期间，恒指和标普500分别跌6.9%和10%，真正原因是科网泡沫爆破。2006年德国世界盃期间，恒指和标普500分别升1.6%和2.2%，市况偏弱，但不太差。2010年南非世界盃期间，恒指和标普500分别升3.8%和跌0.8%，当年有欧债危机，希腊评级被降至垃圾级别，市况偏静且飘忽，但6月中已见热钱活动，半年结前补仓反弹明显。与其估市，不如看一看客观市况。据EPFR资金流数据，零售投资基金持续流入欧美国债基金，也有资金流入新兴市场股票基金，上周则见资金流入中国股票基金。

中国经济回稳反弹，可见“微刺激”措施发挥作用，市场对5月PMI数据反应正面，加上中国在年中前维稳措施多，再出现去年中钱荒风险可能性不高。值得留意的是，近日上海银行间同业拆息（Shibor）明显回落，分析员认为这可能是人行有意图所为，一则缓解年中资金所需，二则低利率鼓励企业发债作融资，取代影子银行融资活动。对股市来说，这些都不失为正面因素。在一场关于企业及金融机构的座谈会上，企业老板大吐苦水，呻“盖章难，融资难”，且融资成本增加。国务院总理李克强回应，中国应合理适当地运用政策工具，适时适度预调及微调。目前中国内地金融政策集中定向微调，但中国对“救市”、“刺激”等字眼仍然抗拒，可见放水可能性不大。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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