《信报》金融市场热辣辣 退市路步步为营

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
5月26日 - 习广思
投资界人士对后市持续悲观，最新话题是“世界盃魔咒”。过去举行世界盃的年份，全年股市表现都不太理想。如果看短线一点，世界盃期间，中美股市疲弱居多，或者交易员和芬佬都忙着看赛事，令市场趋向冷静。近日更流传一个阴谋论，港股5月未穷，可能是5月先炒高，6月等睇波，下月股市可能更淡静。市况会否如此？正如“Sell in May”一样，得个估字。近期市况一再提醒投资者要采取逆向思维，多人看淡，就不一定很淡。
简单回顾一下过去三届世界盃期间，恒指和标普500指数的走势。2002年日韩世界盃期间，恒指和标普500分别跌6.9%和10%，真正原因是科网泡沫爆破。2006年德国世界盃期间，恒指和标普500分别升1.6%和2.2%，市况偏弱，但不太差。2010年南非世界盃期间，恒指和标普500分别升3.8%和跌0.8%，当年有欧债危机，希腊评级被降至垃圾级别，市况偏静且飘忽，但6月中已见热钱活动，半年结前补仓反弹明显。与其估市，不如看一看客观市况。据EPFR资金流数据，零售投资基金持续流入欧美国债基金，也有资金流入新兴市场股票基金，上周则见资金流入中国股票基金。
中国经济回稳反弹，可见“微刺激”措施发挥作用，市场对5月PMI数据反应正面，加上中国在年中前维稳措施多，再出现去年中钱荒风险可能性不高。值得留意的是，近日上海银行间同业拆息（Shibor）明显回落，分析员认为这可能是人行有意图所为，一则缓解年中资金所需，二则低利率鼓励企业发债作融资，取代影子银行融资活动。对股市来说，这些都不失为正面因素。在一场关于企业及金融机构的座谈会上，企业老板大吐苦水，呻“盖章难，融资难”，且融资成本增加。国务院总理李克强回应，中国应合理适当地运用政策工具，适时适度预调及微调。目前中国内地金融政策集中定向微调，但中国对“救市”、“刺激”等字眼仍然抗拒，可见放水可能性不大。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。