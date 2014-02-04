香港《经济日报》：甲午野马难驯 政经震撼不绝

关注英镑、特朗普税改和黄金--FXTM富拓
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
2月4日
今年是甲午马年，马性好跃动，惟今年全球政经恐属野马，难驯而动荡。美储局退市下资金流向诡异难测，冲击全球金融与经济；亚洲地缘政治与军事风险亦急升，有擦枪走火之虞。
环球金融送蛇迎马的是新兴市场走资震荡，惟储局未因此暂缓退市步伐，上月底宣布再减买债100亿美元，已接伯南克储局主席职位的耶伦很可能按既定时间表继续退市，故退市冲击将陆续有来。
惟冲击有可测与不可测之处。可测是新兴市场走资地震，事实上，去年5月伯南克放风退市时已预演了一次，故新兴市场近日折腾未在市场意料外。仍有悬念是新兴市场能否承受冲击并喘定？还是会受挫过深甚或触发骨牌效应，掀起区域性金融风暴？
不可测是资金流向，外界本预期储局退市将令资金由美债转美股，惟过去一个月却是新兴市场剧震令资金避险，反由美股转向美债，市场遂忧美股是否亦已近顶。资金会否续避险，令美股今年能否上升成疑，而储局继续退市理应令美债压力日增，债息上扬，如此会否出现美股美债齐跌，挫伤美国以至全球经济复苏呢？
金融经济如此，今年地缘政治亦动荡难安，风眼集中在亚洲。最明显是中日钓岛风云。美国前国务卿基辛格近日警告，中日关系紧张加剧，战争幽灵正在亚洲徘徊。
但冲突阴霾不只在东海，南海航空识别区亦箭在弦上。惟与中国在南海有领土争议的国家如菲律宾、越南难免反弹，拉紧南海局势。
要驯服2014年政经野马并不容易，折腾将无可避免，投资者要免遭铁蹄践踏之殃，就要知风险而趋避。(A10)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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