香港《经济日报》：甲午野马难驯 政经震撼不绝

2月4日

今年是甲午马年，马性好跃动，惟今年全球政经恐属野马，难驯而动荡。美储局退市下资金流向诡异难测，冲击全球金融与经济；亚洲地缘政治与军事风险亦急升，有擦枪走火之虞。

环球金融送蛇迎马的是新兴市场走资震荡，惟储局未因此暂缓退市步伐，上月底宣布再减买债100亿美元，已接伯南克储局主席职位的耶伦很可能按既定时间表继续退市，故退市冲击将陆续有来。

惟冲击有可测与不可测之处。可测是新兴市场走资地震，事实上，去年5月伯南克放风退市时已预演了一次，故新兴市场近日折腾未在市场意料外。仍有悬念是新兴市场能否承受冲击并喘定？还是会受挫过深甚或触发骨牌效应，掀起区域性金融风暴？

不可测是资金流向，外界本预期储局退市将令资金由美债转美股，惟过去一个月却是新兴市场剧震令资金避险，反由美股转向美债，市场遂忧美股是否亦已近顶。资金会否续避险，令美股今年能否上升成疑，而储局继续退市理应令美债压力日增，债息上扬，如此会否出现美股美债齐跌，挫伤美国以至全球经济复苏呢？

金融经济如此，今年地缘政治亦动荡难安，风眼集中在亚洲。最明显是中日钓岛风云。美国前国务卿基辛格近日警告，中日关系紧张加剧，战争幽灵正在亚洲徘徊。

但冲突阴霾不只在东海，南海航空识别区亦箭在弦上。惟与中国在南海有领土争议的国家如菲律宾、越南难免反弹，拉紧南海局势。

要驯服2014年政经野马并不容易，折腾将无可避免，投资者要免遭铁蹄践踏之殃，就要知风险而趋避。(A10)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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