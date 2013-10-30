《星岛日报》：软硬兼施对付疆独

（10月30日社评）

北京天安门广场吉普车撞倒多名中外途人后爆炸，造成5死38伤，当局锁定是争取新疆独立分子所为。疆独分子在太岁头上动土，势必惹怒中南海，令人关注对「柔性治疆」政策的影响。

在案中，车上3人全部死亡。目击者指案发时，车上有人在飞驰之际，向车外展示疆独的黑色圣战旗帜。这宗疆独至今最挑动中央神经的事件，与12年前震撼的「九一一」事件一样，属于伊斯兰极端组织的自杀式恐怖袭击。

今次维吾尔族疆独分子的行动，规模、组织力和杀伤力都较「九一一」弱，策略则同样以历来未有的组织性行动。今次的疆独袭击，则聚焦于中国的政治心脏地带，选择的时机比「九一一」敏感。

这不是疆独第一次选择敏感时刻发动袭击，今次行动则在中共即将召开三中全会期间，采取的形式则「舍易取难」，在戒备森严的天安门广场以前所未见的形式搞破坏，在政治敏感的时刻，在政治敏感的地方下手，显然要突出行动的政治性质。

现任新疆自治区省书记张春贤上台后，一改前任的高压，在严控疆独之余，推出不少向维族人倾斜的宗教和福利政策，缓和种族关系，可惜这并未能够阻止疆独今次的大胆挑衅。当局正加紧追缉3名「死士」的党羽，令人关注「柔性治疆」会否有变。

恐怖活动的目的就是迫使当局采取强硬措施，对这图谋，必须看得清楚。今次疆独分子以大量无辜死伤来申述自己的政治诉求，应该受到谴责和法律制裁。当局展示「硬实力」维稳，同时要继续以「软实力」争取民心，避免掀动民族仇恨，正中疆独下怀。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。