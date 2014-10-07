明报：政府学生尽早对话 为困局解套防流血

10月7日

占领行动今日进入第10日，由于政府总部通道昨日局部开通，各部门人员恢复上班，另外，经过多日狂飈之后，事态沉淀下来，情势相对平静，不过，整体局面仍然僵持，相信事态会持续一段时间。现在的平静只是表面现象，实际上事态张力仍然绷紧，而且存在不确定因素，只要有什么变故，事态都有可能急速恶化；高兴看到政府与学生在第二次对话筹备会议，达成3点原则，相信对话可以开展了，期望政府与学生透过对话，为困局解套，避免出现冲突以至流血收场的局面。

目前，此事的不确定因素有几方面：第一，事态仍然笼罩在暴力阴影之下；第二，示威者各行其是；第三，政府处理事态的不确定性；第四，北京的取态。

上周五起一连3日，由8大校长开始，学界、政界与宗教界知名人士，分别以发表声明、讲话、互联网等不同途径，都在传递一个信息，就是呼吁学生为了人身安全，尽快离开危险地区。

政府在几方面不确定因素中，首要尽快与学联对话，藉此稳住局势，若继续让事态燃烧，难保不会因为变故而恶化。另外，这场运动由学生带头，但是参与示威者的成分，很快就变得龙蛇混杂，这些日子，在不少示威者与警员冲突的场合，其中或许有学生，相信更多是其他年轻人，特别是旺角街头的暴力冲突，从被警方拘捕者的背景，证明学生并非参与打斗的主力。因此，日后无论政府采取什么行动，都要尽量区分学生与其他示威者，避免学生受到伤害，是政府要顾及的事。(A04)

注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场.

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