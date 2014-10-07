明报：政府学生尽早对话 为困局解套防流血

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
10月7日
占领行动今日进入第10日，由于政府总部通道昨日局部开通，各部门人员恢复上班，另外，经过多日狂飈之后，事态沉淀下来，情势相对平静，不过，整体局面仍然僵持，相信事态会持续一段时间。现在的平静只是表面现象，实际上事态张力仍然绷紧，而且存在不确定因素，只要有什么变故，事态都有可能急速恶化；高兴看到政府与学生在第二次对话筹备会议，达成3点原则，相信对话可以开展了，期望政府与学生透过对话，为困局解套，避免出现冲突以至流血收场的局面。
目前，此事的不确定因素有几方面：第一，事态仍然笼罩在暴力阴影之下；第二，示威者各行其是；第三，政府处理事态的不确定性；第四，北京的取态。
上周五起一连3日，由8大校长开始，学界、政界与宗教界知名人士，分别以发表声明、讲话、互联网等不同途径，都在传递一个信息，就是呼吁学生为了人身安全，尽快离开危险地区。
政府在几方面不确定因素中，首要尽快与学联对话，藉此稳住局势，若继续让事态燃烧，难保不会因为变故而恶化。另外，这场运动由学生带头，但是参与示威者的成分，很快就变得龙蛇混杂，这些日子，在不少示威者与警员冲突的场合，其中或许有学生，相信更多是其他年轻人，特别是旺角街头的暴力冲突，从被警方拘捕者的背景，证明学生并非参与打斗的主力。因此，日后无论政府采取什么行动，都要尽量区分学生与其他示威者，避免学生受到伤害，是政府要顾及的事。(A04)
注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场.
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
内地银行首季结售汇逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外汇规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。