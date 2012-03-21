香港《经济日报》：中央闯价格关 银根或有变

中国昨天上调成品油价,凸显总理温家宝要闯改革深水区,推价格改革.价改如闯地雷阵,风险不少,中央虽将今年通胀目标定为4%作应对,惟今年货币政策如何再松,不单取决外围经济与资金流向,更视乎价改成效.物价关如地雷阵,中央谨慎.国家发改委上调成品油价格,每吨涨价600元人民币,除升幅较外界预期大,更重要是显示价改的决心.外界忧虑推动价改,会令通胀反弹,中央不单不能放松银根,必要时更可能要收紧银根,防止通胀老虎出笼.中央进行价改当非仓促决定,温家宝月初宣读的中国政府工作报告已明言,将在余下一年任期力推各项延误已久的改革,当中就包括价改.若仅看通胀势头如农产品、工业品等价格走势,今年通胀目标应可控在3%,但温家宝仍将今年通胀目标定为4%,那就是要给价改推高通胀留下空间.然而,此令中央放松今年货币政策,考虑减存款准备金率以至可能减息的方向、力度,较过往复杂.

其一,要关注外围经济、资金流向.其二,要视乎价改是否顺利.中国价改一拖再拖,主因是中央担心价改可能推高通胀、民怨,影响社会稳定.惟温总决定把握余下一年任期向虎山行,调升成品油价外,其在港府工作报告中已承诺,今年将续推水费、电价、天然气等价改,为经济发展减少体制障碍,逐步走上正轨.价改对中央是严峻挑战,因价改虽说由中央主导,可按需要微调甚至叫停,但价改一旦推行,其对社会与经济造成的冲击,并非完全可控,连锁效应更可能出乎中央意料,推高通胀可能远超中央预期的只得1个百分点.要消减可能的负面作用,对通胀起关键作用的是货币政策,中央不得不有所准备,随时按实际需要调整银根,遏制通胀.通胀与外围待变,谋定後动.若外围经济继续靠稳,中国货币政策应以稳为主,只会缓步放松,然而价改推出後,未来数月能否有序落实,还是意外生变,便成一大变数.此是观察中央下一步货币政策时,必须加以关注的因素.