香港《经济日报》：中央闯价格关 银根或有变

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（3月21日社评）
中国昨天上调成品油价,凸显总理温家宝要闯改革深水区,推价格改革.价改如闯地雷阵,风险不少,中央虽将今年通胀目标定为4%作应对,惟今年货币政策如何再松,不单取决外围经济与资金流向,更视乎价改成效.物价关如地雷阵,中央谨慎.国家发改委上调成品油价格,每吨涨价600元人民币,除升幅较外界预期大,更重要是显示价改的决心.外界忧虑推动价改,会令通胀反弹,中央不单不能放松银根,必要时更可能要收紧银根,防止通胀老虎出笼.中央进行价改当非仓促决定,温家宝月初宣读的中国政府工作报告已明言,将在余下一年任期力推各项延误已久的改革,当中就包括价改.若仅看通胀势头如农产品、工业品等价格走势,今年通胀目标应可控在3%,但温家宝仍将今年通胀目标定为4%,那就是要给价改推高通胀留下空间.然而,此令中央放松今年货币政策,考虑减存款准备金率以至可能减息的方向、力度,较过往复杂.
其一,要关注外围经济、资金流向.其二,要视乎价改是否顺利.中国价改一拖再拖,主因是中央担心价改可能推高通胀、民怨,影响社会稳定.惟温总决定把握余下一年任期向虎山行,调升成品油价外,其在港府工作报告中已承诺,今年将续推水费、电价、天然气等价改,为经济发展减少体制障碍,逐步走上正轨.价改对中央是严峻挑战,因价改虽说由中央主导,可按需要微调甚至叫停,但价改一旦推行,其对社会与经济造成的冲击,并非完全可控,连锁效应更可能出乎中央意料,推高通胀可能远超中央预期的只得1个百分点.要消减可能的负面作用,对通胀起关键作用的是货币政策,中央不得不有所准备,随时按实际需要调整银根,遏制通胀.通胀与外围待变,谋定後动.若外围经济继续靠稳,中国货币政策应以稳为主,只会缓步放松,然而价改推出後,未来数月能否有序落实,还是意外生变,便成一大变数.此是观察中央下一步货币政策时,必须加以关注的因素.
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