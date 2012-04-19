香港《经济日报》：伦敦争人民币中心 香港怎迎战

（4月19日社评）

汇丰将在伦敦发行人民币点心债,凸显伦敦力拓人币业务有成,势成香港强劲对手.香港虽获中央政策倾斜,仍须做好试验田角色,向中央反映市场需求,助人币安全、快步推进国际化,巩固香港作为最重要人币离岸中心地位.

伦敦虽暂以欧洲人民币离岸中心作目标,但实际很进取,英国财政大臣欧思邦去年访华,力荐伦敦为人民币离岸市场;全球最大商品交易所伦敦金属交易所,日前更拟让人民币作交易货币,凸显伦敦拓展人币业务的雄心,长远目标或是要成全球人币最大离岸中心,就像其稳占全球最大美元离岸中心般.与伦敦相比,香港仍明显占有中央政策倾斜优势,但对伦敦挑战莫掉轻心,必须做好三点.

其一,密切留意伦敦及其他金融市场举动,例如若伦敦金属交易所成功争取商品以人币交易,香港这方面未来发展空间便大减;香港既须做好金融基建,更要设法争取外国虎视的人币业务优先在香港进行试点.其二,完善人民币产品,做好试验田角色.中央将人币产品在本港先行先试,但像”人民币合格境外机构投资者”(RQFII)基金限制较大,吸引力弱,首批基金滞销,後经中港磋商,既增额度更放宽投资限制.其三,向中央反映市场所需.例如中央本周再扩大人币兑美元波幅,汇率走向双向浮动,市场最大需求是对□汇率波动风险的工具,但中央不可能不担心对冲工具或沦为国际炒家炒作甚至冲击人币汇率的工具,威胁内地金融安全;香港便要做好渐进、安全的对冲市场方案,令风险合理、可控,向中央争取在港推行人币对冲工具试验.

中央推进人币国际化,过程风险不小,香港要做好试验田,有效协助中央保障金融安全,稳保香港先行推动人民币国际业务的优势.如此,伦敦及其他城市纵发展人币业务,不单难挑战香港,更可成本港扩大人币国际市场的基石,稳拓本港迈向最重要、最多元化、最大的全球人民币离岸中心的道路.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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