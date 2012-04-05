香港首季经济料仅增1.7%--恒生银行

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
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路透香港4月5日电---香港恒生银行(0011.HK)的研究报告称,出口减慢、消费回软及库存减少,意味今年上半年香港经济增长前景不容乐观,估计首季经济增长仅有1.7%,为2009年第三季以来最低.
不过,报告称,随着欧元区经济缓慢复苏及美国经济前景转趋明朗,今年首季或已是这次经济下滑周期的底端.由於其後数季经济增长可望逐步回升,该行维持2012年全年经济增长3%的预测.
恒生银行最新一期《香港经济脉搏》指出,综合首两个月的数据以撇除季节性因素的影响,出口增长仅为1.5%,大幅低於去年第四季的7%.展望未来,香港外贸前景不容乐观.虽然内地制造业活动放缓的趋势渐见稳定,而美国经济复苏步伐又正在加快,但欧洲的情况仍然令人忧虑.此外,原油价格上升亦可能削弱本港的出口需求.
不过,最近外贸活动有回稳迹象,采购经理指数(PMI)的新增订单分项指数正稳步上升,反映出口商对前景的信心转趋乐观.其次,韩国及台湾的出口一般领先于内地的出口,而两地的出口最近亦见回升.整体而言,该行相信首季後香港的出口增长将会加快,下半年升势将更为明显.
在楼市方面,港候任行政长官梁振英将於7月1日履新.由於他曾建议增加土地供应及兴建更多公共房屋及低成本住宅单位,市场普遍认为他将会进一步干预住宅物业市场.报告认为,其政纲内促议的房屋政策与现行政策并无显着差别,于任何新措施均需要时间发酵,方才能对市场产生显着影响,其政策对房屋市场的冲击短期内料仅属温和,而长期的影响则有待观察.
香港政府预测2012年的经济增长放缓至1-3%,远低於去年5%的增速. (完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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