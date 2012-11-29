港交所称收购LME计划已获英国金融业管理局批准

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透香港11月29日电---香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周四公布,其以22亿美元收购伦敦金属交易所(LME)的计划,已经获得英国金融业管理局的批准,至此监管条件已达成.
港交所在公告中并称,收购计划现尚未达成的条件只有:法院批准计划及确认有关削减股本,以及计划於最後完成日期或之前成为无条件并生效.
"倘於12月5日取得法院批准及确认,预期计划将於12月6日或前後成为无条件并生效."该公司称.
港交所此前预期收购计划於今年第四季度完成.该股今天收涨0.4%,报124.8港元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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路透首尔3月2日 - 韩国乐天一高层称，该公司旗下韩国乐天免税店网站周四遭到中国黑客攻击。 上述高层对路透表示，该网站自0300GMT时开始瘫痪，因其服务器遭到分布式拒绝服务黑客攻击。 之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。