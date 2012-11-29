港交所称收购LME计划已获英国金融业管理局批准

路透香港11月29日电---香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周四公布,其以22亿美元收购伦敦金属交易所(LME)的计划,已经获得英国金融业管理局的批准,至此监管条件已达成.

港交所在公告中并称,收购计划现尚未达成的条件只有:法院批准计划及确认有关削减股本,以及计划於最後完成日期或之前成为无条件并生效.

"倘於12月5日取得法院批准及确认,预期计划将於12月6日或前後成为无条件并生效."该公司称.

港交所此前预期收购计划於今年第四季度完成.该股今天收涨0.4%,报124.8港元.(完)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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