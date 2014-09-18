美国加息时间及步伐仍不确定 将影响市场资金流向--香港金管局

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透香港9月18日 - 香港金融管理局（HKMA）发言人周四称，市场焦点正逐渐转移至美国何时加息，但由于加息时间表及步伐仍不确定，这可能会影响包括香港的新兴市场的资金流向。
美国联邦储备委员会（FED/美联储）官员周三稍稍拉高升息进程的预期，但并未在很大程度上改变回归正常货币政策将是条漫漫长路的前景。修正后的利率预估显示美联储与金融市场看法出现很大分歧，投资人对于未来利率水准的预期远低于美联储官员自身预估。
金管局发言人表示，留意到美联储决定减少每月买债的规模，并将于今年10月结束买债计划。然而，这只是美国货币环境正常化的第一步，市场焦点正逐渐转移至联储局何时加息。
“由于美国加息时间表及步伐仍不确定，市场未来可能会因应经济和劳工市场数据的变化而调整其加息预期，这可能会影响包括香港的新兴市场的资金流向。”该发言人说。
金管局指出，美联储维持同样的前瞻指引，但较多委员预期明年中开始加息。不过实际加息时间表和幅度仍未确定，须视乎经济展望，因此未来美国利率走势仍有变数。
金管局并重申，在美国货币环境逐步正常化的大环境下，银行、企业和个人都应小心管理流动性和利率风险，避免过度借贷。
香港属于开放型经济，故环球资金流向对香港金融市场有较大影响，金管局为确保银行体系健全和稳定，此前已要求银行保持审慎贷款审批标准，又提出稳定资金要求，进一步加强银行流动性管理以应付日后资金可能流出的情况。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透巴库4月26日 - 沙特能源部长法力赫周三称，计划“未来两周内”与俄罗斯能源部长诺瓦克会面，讨论石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议。
路透雅典4月26日 - 欧盟执委会主席容克敦促欧元区国家下月为希腊草拟更多债务减免措施，称希腊的经济改革取得“巨大进展”，但目前需要帮助。